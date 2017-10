VIDEO ŞOCANT LA CONSTANŢA! Bătrân omorât pe trecerea de pietoni

4

Draga "haihui"

Nu sunt genul de om care crede ca le stie pe toate.Nu te contrazic dar doresc sa subliniez altceva in comentariul meu.S-a inradacinat in mintea noastra,a soferilor,ideea ca daca ne-am urcat la volan,viata este mai putin importanta decat interesul nostru de moment.Am fost educati in timp ca sa gandim asa.Pana si limbajul jurnalistilor este deformat.Citesc de multe ori in ziare fraze de genul "a trecut strada prin LOC NEMARCAT" Cu alte cuvine daca un om a trecut strada prin loc nemarcat este NORMAL ca trebuie sa moara.Avem o justificare si putem dormi linistiti.In codul rutier nu este scris si nici nu poate sa stea scris urmatorul articol:Lumea reala arata altfel decat lumea din imaginatia noastra.Lumea reala nu este facuta din soldati disciplinati sau din robotei care merg la piata sau la scoala in formatie militara.Sa fie clar pe carosabil pot ajunge din intaplare si surzi si schiopi si indivizi cu vederea slaba,copii distrati,batrani tristi care se intorc de la mormantul partenerului de o viata,mame disperate care vin de la spital,si multi altii ca ei.Eu nu am nicio justificare sa le iau viata,indiferent ce scrie in legea circulatiei.In DEX accidentul este definit ca un eveniment imprevizibil.Hai sa-i lasam definitia din DEX.Cu stima.