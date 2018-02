VIDEO ŞOCANT! Şi-a găsit „naşul”. Călător dat jos din tren şi BĂTUT CRUNT de un controlor CFR

VIDEO ȘOCANT! Și-a găsit „nașul”. Călător dat jos din tren și BĂTUT CRUNT de un controlor CFR

Caz incredibil într-o stație de tren din județul Arad. Un bărbat a fost dat jos din tren și agresat de un individ, dar și de controlorul CFR.Evenimentul a avut loc ieri și, potrivit martorilor, călătorul s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice și nu avea bilet. Întreaga întâmplare a fost înregistrată și postată pe internet, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Pe de-o parte, unele persoane susțin că bărbatul ar fi fost recalcitrant și că agresiunea a fost justificată.Totuși, cele mai multe comentarii acuzau "lecția" dată călătorului. "Beat sau nu, fiind in gara, era normal sa fie chemate fortele de ordine.Nu poti arunca un om din tren cu pumni si picioare in gura doar pentru faptul ca era beat.Daca omul isi primea una si murea? Se mai gasea vinovatul daca nu era filmarea asta?", se arată într-unul dintre comentarii.