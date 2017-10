VIDEO ŞOCANT. Fetiţă de 3 ani, ucisă pe „zebră” de un autobuz JTA. Şoferul număra banii!

9

Pt marius

Eu am invatat in scoala generala precum si in cei sapte ani de acasa cum se traverseaza strada pe la trecere de pietoni: mai intai te uiti in stanga si te asiguri ca soferii masinilor care se apropie te-au vazut si incetinesc sau opresc. Apoi, de la jumatatea drumului, te uiti in dreapta si te asiguri ca poti trece in siguranta. Nu te invata nimeni la educatie rutiera la gradinita sau la scoala ca daca esti pe trecere poti sa ignori traficul pentru ca TREBUIE sa ti se acorde prioritate si nimic nu ti se poate intampla. Iar in ceea ce priveste "capul gol" de care vorbesti aceasta este doar o incercare de jignire gratuita doar pt ca cineva are o parere diferita de a ta si asta spune multe despre caracterul tau.