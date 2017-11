VIDEO ŞOCANT! CUM S-A PETRECUT ACCIDENTUL RUTIER DE AZI NOAPTE, ÎN CARE AU MURIT DOI TINERI

3

accident mircea colt cu decebal

acum un an am propus remedierea semaforului din aceasta intersectie. A functionat cateva zile dupa care s-a defectat si de atunci nu a mai fost bagat in seama nici de politia locala nici de directia de gospodarie locala a primariei sau de cei ce raspund de strazile orasului persoane care sunt ca si inexistente. Pacat de cei tineri.Dumnezeu sa-i odihneasca!