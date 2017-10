VIDEO ŞOCANT/ Accident teribil la Constanţa, filmat pas cu pas

1

demetii soselelor

ceva asemanator am vazut asta vara,pe aceeasi sosea,noa[pte fiind,depasindu-ma la iesire din cta si am ramas mult in urma de teama sa nu fiu in preajma.dupa mai putin de un km ,iesise de pe sosea in cimp,norocul lui ca nu a fost nici un copac.sa ne fereasca DUMNEZEU!!!