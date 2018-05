VIDEO. MOMENTUL ÎN CARE UN COPIL A CĂZUT DE LA 8 METRI, DUPĂ CE S-A RUPT TIROLIANA

Ştire online publicată Luni, 14 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Pe imaginile trimise de familia băiatului presei se vede cum coarda care face legătura între harnașamentul de siguranță și scripetele tirolianei s-a rupt.Tatăl copilului îi acuză de gravă neglijență pe administratorii locului de joacă, pentru că tiroliana nu fusese reparată corespunzător.”Tiroliana era ruptă și legată cu bandă adezivă în speranța că o să reziste. Noi am venit la locul de joacă și am ajuns la spital, iar acest lucru nu este normal“, a spus tatăl micuțului.Purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Cosmin Grădinaru, a declarat că băiatul a căzut după ruperea corzii care face legătura între harnașamentul de siguranță și scripetele tiroliană, informează romanialibera.ro„În cursul zilei de azi, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Craiova au fost sesizați cu privire la faptul că un copil în vârstă de 10 ani din Craiova a căzut dintr-o tiroliană amplasată în parcul Nicolae Romanescu. Din primele cercetări, a rezultat că minorul a căzut ca urmare a ruperii coardei ce face legatura între harnașamentul de siguranță și scripetele tirolianei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă urmând a fi stabilită întreaga stare de fapt”, a declarat reprezentantul IPJ Dolj.Potrivit martorilor, copilul era însoțit de tată și bunica sa.