VIDEO. Momentul în care a izbucnit incendiul de la blocul de pe Grindeanu. Două persoane, surprinse de camerele video, în parcare, fugind

Incendiul care a mistuit zeci de maşini în parcare şi a distrus blocul de pe strada Nicolae Grindeanu ar fi pornit de la o petardă. O cameră de supraveghere video instalată vizavi de parcare a surprins momentul în care apar primele flăcări şi se văd două siluete fugind.Se pare că acolo s-ar fi produs o explozie, care ar fi aprins două dintre maşini. Aceasta a avut loc la ora 00.46, iar la 00.48 a fost înregistrat primul apel la 112, în care era anunţat că ard două maşini în parcarea de sub bloc.Pompierii încă efectuează verificări la faţa locului, pentru a afla cauza incendiului. Între timp, poliţiştii au demarat o anchetă pentru a vedea cine se face vinovat de dezastrul produs în toiul nopţii. „Urmare a incendiului care a izbucnit în această dimineață, 16 decembrie a. c., în jurul orei 1.00, polițiști de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța efectuează cercetări, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere prin incendiere și vătămare corporală din culpă, pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii incendiului, iar în funcție de probele administrate se vor dispune măsurile legale care se impun”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.