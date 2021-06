VIDEO. MIGRANȚI SIRIENI ȘI IRAKIENI, PRINȘI LA GRANIȚĂ!

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, într-un microbuz înmatriculat în Romania, douăzeci de cetățeni străini care au trecut ilegal frontiera în România din Bulgaria.Luni, 28 iunie, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au declanșat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale în zona de competență. Astfel, în jurul orelor 21.00, pe comunicația dintre localitățile Strunga si Răzoare, județul Constanta, polițiștii de frontieră au oprit pentru control un microbuz, înmatriculat in Romania, condus de un cetățean român, în care se afla un grup de 20 de cetățeni străini.Întrucât persoanele nu își justificau prezența în zonă au fost conduse la sediul instituției pentru efectuarea de verificări suplimentare.La cercetări a rezultat faptul că sunt 17 cetățeni sirieni și 3 cetățeni irakieni, toți bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 35 ani, care au trecut fraudulos frontiera de stat a României dinspre Bulgaria.În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de migranți și intrare în țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat, sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.Persoanele în cauză au fost preluate de către autoritățile de frontieră bulgare, prin Punctul de Trecerea Frontierei Ostrov, în baza Acordului de readmisie între România și Republica Bulgaria.