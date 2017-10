VIDEO / La Mamaia turismul se promovează cu înjurături şi pumni!

VIDEO / La Mamaia turismul se promovează cu înjurături și pumni!

O femeie a fost bătută de un angajat de la plaja Alandala din Mamaia pentru că nu a vrut să își cumpere sezlong. Filmarea a fost vizionată și de Corina Martin care a scris pe pagina sa de socializare că regretă incidentul.“Regret ca primesc un asemenea material video. Din păcate, asta arata ca un asemenea incident, deși izolat, este real. Nu știu daca operatorul de plaja care are in administrare sectorul de plaja pe care s-a putut intampla asa ceva are sau nu legătura cu "dezvoltarea si promovarea turismului" pe Litoral, adică cu ceea ce ne straduim sa facem noi, Asociatia Litoral-Delta Dunarii, Hotelierii, agențiile de turism, primariile si chiar unele institutii ale statului. Ca sa promovam Litoralul, ca sa oferim servicii de calitate turistilor nostri, pe care vrem sa ii intampinam cu tarife atractive, cu vacante de vis si un zâmbet larg si senin. In nici un caz cu pumni....Si totusi, cu bunul simt si cu respectarea conditiilor contractului cu Apele Romane, in mod sigur trebuie sa aibă legătura domnul operator al plajei. Sanctiunile din partea DADL se impun. Scuzele publice din partea operatorului de plaja ar fi de așteptat. Si binevenite. Ca gest din care sa înțelegem ca se dezice de comportamentului angajatului respectiv si ca regreta aceasta situație. Mulțumesc celor care mi-au trimis materialul. Mă simt datoare sa declar public ca regret ca s-a putut întâmpla asta pe Litoralul romanesc, si mă bucur ca vorbim doar de cazuri izolate. Respect munca, eforturile, sacrificiile si investițiile operatorilor serioși si corecți de pe Litoralul Romanesc si din turismul romanesc, fie ca vorbim de hotelieri, proprietari de structuri de alimentație publica si agrement, operatori de plaja sau de turism montan sau balnear. Noi toți trudim din greu ca sa promovam vacantele in România!”Andra RAFTU