VIDEO / Intervenţie în forţă a poliţiştilor, la Constanţa. „Au folosit un procedeu de judo!”

VIDEO / Intervenție în forță a polițiștilor, la Constanța. „Au folosit un procedeu de judo!”

Un filmuleț postat pe Facebook, pe grupul „Polițiștii au umor”, încinge spiritele la Poliția Constanța. Este vorba despre o acțiune a oamenilor legii în încercarea de a potoli o persoană recalcitrantă, pe o stradă din cartierul Faleză Nord din municipiul Constanța. în imagini se vede cum individul nu dorește să colaboreze cu polițiștii, iar unul dintre ei îl pune la pământ cu ușurință, aplicând o mișcare din artele marțiale.







Ulterior, mulți dintre internauți i-au acuzat pe polițiști de violență, considerând că ar trebui sancționați pentru modul în care au intervenit.







Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, întâmplarea s-a petrecut pe raza Secției 1 de Poliție Constanța, iar înregistrarea este din vara anului trecut. Se pare că persoana recalcitrantă și pusă la pământ de polițiști ar fi un ziarist din București, iar ulterior publicării filmulețului pe Facebook, acesta ar fi făcut presiuni pentru ștergerea lui. Polițistul care administrează grupul „Polițiștii au umor” susține că a primit multe telefoane în care i se cerea să scoată înregistrarea. „În seara asta mi-am permis să postez un clip cu un domn recalcitrant care refuza să urmeze indicațiile polițiștilor și care a fost imobilizat de unul dintre polițiști cu un procedeu de judo, iar apoi încătușat și condus la secție. Apoi a început să sune telefonul. Ca să șterg videoclipul. Motivul? Domnul recalcitrant este ziarist al unui mare cotidian. După ce am spus că nu îl șterg, mi s-a spus că nu am protejat identitatea celui în cauză și că nu am avut acceptul să îl postez”, spune polițistul.







Iată ce spune conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Constanța despre acest incident:

„În urma apariției în spațiul public a unei înregistrări video privind procedura de încătușare a unei persoane, facem următoarele precizări: În data de 7 iulie 2018, în jurul orei 7.30, polițiștii Secției 1, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat, pe strada Pescarilor, un bărbat care stătea întins pe asfalt, pe mijlocul străzii. Polițiștii au încercat legitimarea persoanei în cauză, care a devenit recalcitrantă și care a refuzat să colaboreze cu organele abilitate. De asemenea, bărbatul a refuzat să se ridice de pe asfalt. După discuții în care a fost rugat insistent să părăsească partea carosabilă si sa se legitimeze, acesta s-a ridicat, însă a început să se manifeste zgomotos, agresiv, fizic și verbal, devenind agitat, astfel că polițiștii au procedat la imobilizarea, încătușarea bărbatului și conducerea lui la secția de Poliție, conform procedurilor. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 2.500 de lei”.