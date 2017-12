VIDEO. Incendiul din Constanţa. "Vă dau foc !" - mesajul îngrozitor al incendiatoarei

VIDEO. Incendiul din Constanța. "Vă dau foc !" - mesajul îngrozitor al incendiatoarei

Detalii incredibile ies la iveală în urma incendiului devastator produs ieri, la blocul din zona Miga. Vecinii care și-au văzut casele distruse, chiar în prima zi de Crăciun, spun că femeia care locuia în mansarda de unde a izbucnit incendiul avea probleme psihice și că, în urmă cu o săptămână, a dat foc unor gunoaie din holul scării.“Acum 10 zile a dat foc aici și le-am spus tuturor că are o mare problemă. I-am transmis surorii ei să ia atitudine și să găsească o soluție. Atunci am avut noroc că au simțit alți vecini miros de fum și ne-am alertat între noi, reușind să stingem la ce gunoaie a dat foc. Ne-a distrus viețile, ne-a distrus tot", reclamă unul dintre vecinii care locuiește cu chirie în blocul respectiv.Sora femeii, care între timp a fost internată la psihiatrie, fiind diagnosticată cu schizofrenie, recunoaște că aceasta locuia abuziv și că și-a premeditat gestul, anunțând în gura mare ce are de gând să facă. "Ea stătea abuziv acolo, am făcut și reclamație, dar RADPP nu a luat nicio măsură, deși știau situația. Ea a strigat cu gura ei că o să dea foc la scară, când se certa și făcea scandal. Este bolnavă, are schizofrenie. Căra gunoaie aici, era căsătorită și stătea aici din anul 1996", a precizat Gherghina Sandu, sora femeii din cauza căreia ar fi izbucnit incendiul."Din verificări și cercetări s-a stabilit că la mansardă locuiau fără forme legale persoane fără adăpost. Printre aceste persoane a fost identificată și o femeie care suferă de schizofrenie, fiind de asemenea consumatoare de băuturi alcoolice. Ea a fost internată la Secția de Psihiatrie a Spitalului Palazu Mare. În cauză s-a întocmit dosar penal", au declarat, pentru "Cuget Liber", surse din cadrul anchetei.