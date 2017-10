VIDEO. Iată cum a rămas un şmecher fără bolidul de 400.000 de euro, în MAMAIA

4

Exces de zel

Chiar daca nu are handicap, in locul lui as scoate un certificat ceva, as mai pune si un gainar sa scape vreo 2 zgarieturi pe masina si pusa apoi firma de saltare impreuna cu politia sa plateasca reparatii si daune morale! De fapt.. :( nu e bine... Ca tot din banii nostrii o sa plateasca.. Uf, grea problema