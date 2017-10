VIDEO. GRAV ACCIDENT RUTIER, LA CONSTANŢA. CINCI MAŞINI IMPLICATE

3

Nu ati observat ca Nu ati observat ca sunt atatia barbati care conduc agresiv si care se dau jos din masina pentru a le face observatie altor conducatori auto (femei sau barbati) ca nu au trecut pe prima banda atunci cand ei sunt pe a 2-a banda cu o viteza mult mai mare decat ar trebui in mod legal?Nu ati observat ca exista acei pensionari care conduc in asa fel incat sa nu sesizeze ca mai sunt si altii care vor sa mearga cu mai mult de 30 km/h in oras?Ca sa nu mai zic ca sunt barbati care conduc si pe prima si pe a doua banda in paralel in asa fel incat sa nu treaca nimeni.Nesimtirea e crasa si nu tine cont de sexe! Asa ca sunt si femei si barbati care ingreuneaza traficul.Ideea e ca nu conteaza sexul decat pentru persoanele frustrate.Eu zic ca barbatii sa mai aiba acces la neveste din cand in cand si sa isi vada de treburile lor!

Răspuns la: Spirit de observatie

Adăugat de : Constantean, 16 iunie

