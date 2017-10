VIDEO. FLAGRANT ÎN SECŢIA 2 POLIŢIE / „Ce avem noi aici?” - şi anchetatorii se inspiră din filme!

4

Carcasa telefon

Si eu am patit ceva de genul acesta cu acest Muresan, am depus la Sectia 2 politie o plangere penala impotriva unui infractor de pe internet okazii.ro, cu toate probele inselaciunii, am fost repartizat la tov. Muresan si mi-a zis ca rezolva cazul imediat deoarece toate probele existau,fiind predate de mine dlui Muresan, actele de expeditie colet, inventarul coletului meu cu tel. Nokia E.71 modelul nou aparut atunci, si coletul lui cu carcasa de telefon goala.. Am facut un schimb pe net, am dat un Nokia E.71 nou, sigilat pe un IPhone 3G second hand, acte in regula, doar ca infractorul, mana-n mana cu cei de la Fan Courier, el mi-a trimis o carcasa goala de Samsung, coletul meu fiind verificat de curierul de la Fan Courier pentru a trage eu țepe, haaaa.....Paguba mea a fost de vreo 1.000 lei ron/ 250 euro !!! Zis si facut, a luat legatura cu mama infractorului, pentru ca pe colet avea prostul numele,prenumele, adresa si numarul de telefon corect trecut, si a spus ca baiatul este putin plecat prin Italia, fiind chemata mama la Constanta, el era de prin Valcea, totul a fost acum 3 ani...Ce-a facut purceaua de Muresan, mi-a luat toate probele, cu plangerea mea penala nu stiu ce-a facut, probabil avea nr. de intrare fals, si cred ca a chemat-o pe masa infractorului care era dispusa la negocieri prin telefon, pentru ca a vorbit cu ea prin telefon in fata mea, sa vad eu cat de serios este el, Muresan, politist ok...Daca vreti sa-i depun si eu o plangere penala in acest sens, va rog sa ma caute secretara dlui procuror Nita sau chiar dl. procuror, la tel. 0721803142, veti avea chiar surprize cand veti vedea cu cine stati de vorba, cine-i pacalitul din Constanta, si ce tupeu a avut tov. Muresan in fata mea. Felicitari dle. procuror pentru flagrant pentru ca intr-un fel ne razbunati pe toti patitii pe cale legala !!!