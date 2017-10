VIDEO. Fiica lui Dan Condrea, mărturisiri incredibile. Cum îşi MALTRATA fetiţa patronul Hexi Pharma

VIDEO. Fiica lui Dan Condrea, mărturisiri incredibile. Cum își MALTRATA fetița patronul Hexi Pharma

Ştire online publicată Duminică, 10 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Înregistrări devastatoare obținute de România TV arată că fiica lui Dan Condrea și a Laurei Georgescu a avut o viață grea alături de tatăl ei și de mama ei vitregă, Uliana Ochinciuc. Fetița lui Condrea face mărturisiri dureroase într-o înregistrare făcută de mama ei naturală, Laura Georgescu. Copila îi povestește acesteia ce se petrecea în casa în care locuia cu tatăl ei și vorbește despre loviturile pe care le primea de la Condrea și de la Uliana Ochinciuc.Fetița lui Condrea povestește cum era bătută de mama vitregă și de tatăl ei: "Tata intr-una voia să fac teme. Spunea că sunt copil prea mare să mă mai joc. Ca sunt copil prea mare pentru papusi si ca trebuie sa imi vad de scoala"."Când plângeam mă certau. Și tati sau Uliana mă băteau că ziceau să am motiv să plâng. Pe picioruse (ma bateau, n.r.). In alta situatie chiar si in cap sau peste fata sau peste gurita", marturiseste fetita lui Condrea despre tratamentele la care era supusa.Și în urmă cu un an copila îi povestea mamei despre loviturile pe care le primea. "Mă bat cam cel puțin o dată pe lună. Cel puțin! Bona îi spune lui tati și tata mă bate. Bona nu are voie, nu îi este permis să mă bată. Uliana nu are nici ea voie, dar se lasă", povestea micuța.