VIDEO/ DEZVĂLUIRILE AFACERISTULUI DIN CONSTANŢA, PE CARE AR FI VRUT FOSTA SOŢIE SĂ-L ASASINEZE

7

concluzie

Deci daca urmarim tot materialul si video cu atentie la sfarsitul acestei povesti tragem o concluzie daca gresesc nu ma luati in seama sunt un roman plecat de ani de zile din Tara asta care sa ruinat..si sincer lucrez in trun club din Anglia am vazut de toate in toti ani acestia.Ce mi se pare ciudat e ca din cate am sesizat domnul care acum ii este frica e ca el stia de povestea aceasta cu sotia lui si a acceptato pentru ca aprope toti romani au femei la produs in afara chiar si daca sunt insurati! Nu poate sa spuna ca traia cu sotia sa de 7 ani ea muncea in germania de 5 ani si vezi belea el a descoperit acum 10....zile ce munca face sotia sa?!! sunt barbat si stiu cum suntem noi ne dam seama imediat ca nui ceva in regula.... doar sa fi prost si sa nuti dai seama dar dansul se vede o persoana versata smechera in putine cuvinte el stia de la bun inceput ce face sotia sa a acceptat pt ca ia facut comod acum ca sau despartit e normal ca femeia vrea drepturile sale inapoi si sa ajuns la acest circ...poi eu stiu ca cineva cand vrea sa comita ceva nu ameninta o face si tace ..