VIDEO. Detalii incredibile despre şoferul care a lovit cu bolidul un poliţist şi l-a târât 20 metri

2

La Piovra

Potrivit anchetatorilor, ofiteri din cadrul Directiei Politiei Judiciare l-au depistat pe strada Buzesti pe cetateanul israelian de origine romana Carol Herscovici, in varsta de 31 de ani, domiciliat in Tel Aviv, care avea asupra sa o punga din plastic ce continea mai multe comprimate de culoare alba. Initial nu s-a stiut despre ce fel de pastile este vorba. Apoi, o echipa a DGCCOA s-a deplasat la fata locului si a preluat cercetarile. Carol Herscovici Politistii Brigazii Antidrog au constatat ca pastilele din punga erau comprimate de Ecstasy, drog de mare risc. Cele 1.008 pastile cantareau 305 grame. Carol Herscovici a fost arestat in baza unui mandat emis de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. A doua zi, ofiteri din DGCCOA s-au deplasat in Brasov, impreuna cu Herscovici, intr-un imobil situat pe strada Alecu Russo nr. 2. Acolo, politistii au descoperit si ridicat o geanta sport care continea 65 de pachete cu Ecstasy. In urma cantaririi s-a stabilit ca acestea aveau o greutate de 19,900 kilograme (66.000 de comprimate). Herscovici primise drogurile cu trei saptamani in urma, in Capitala, urmand ca la o comanda telefonica sa le transporte intr-un loc ce urma sa fie indicat. Se pare ca, in final, drogurile urmau sa ajunga la New York sau Los Angeles. Cele 66.000 de comprimate Ecstasy au fost confiscate. Anii 1999 si 2000 reprezinta adevarata iesire la rampa pentru traficantii romani de droguri sintetice. Practic, in noiembrie 1999 apar primele semnale despre o adevarata ruta romano-americana a drogurilor sintetice de tip Ecstasy. La acea data, pe Aeroportul "JFK" din New York, politistii americani de la Serviciul antidrog (DEA - Drug Enforcement Army) i-au arestat pe Cristian Ogarca, fost bodyguard in clubul "Office", si pe Claudia Vasilescu, sefa biroului TAROM de pe Aeroportul "JFK". Cei doi aveau asupra lor o incarcatura de Ecstasy in valoare de peste trei milioane de dolari. Cateva luni mai tarziu, tot in America avea loc o alta captura de zile mari in care erau implicati traficanti romani: la inceputul lunii octombrie 2000, pe aeroportul din Detroit au fost arestati romanii Marius Daniel Rusu, Ion Cristian si Emil Tonca, ultimul avand asupra lui nu mai putin de 55.000 de pastile Ecstasy.