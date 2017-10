VIDEO cu ridicarea lui Nicuşor Constantinescu de procurori

9

Ii arde Basescu pe toti !!!

Nu am votat si nici nu am sa votez in viata mea cu nimeni ... Viata mi - a dovedit ca sunt numai infractori !!! Porcu asta cu drigatu ala de Mazare merita cel putin 25 de ani sau pe viata !!! Si- a facut casa ,, mamaia" un bordel cu sensuri giratorii si restu ???!!!!! Traim in gunoi !!! Ultima scapare a Romaniei este sa mai facem o revolutie , sa luam atitudine ... Noi la proteste facem gratare ... Frati nostri de peste hotare ii urca pe garduri pe mafioti , prostiti batrani cu un cub de sahar si un pui expirat care ii luati gratis de la firme ... Muriti cu totii !!! Puscaria va mananca !!!