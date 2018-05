VIDEO. CRIMA de la Vama Veche. Tânăr de 17 ani, pus sub acuzare. Cine este adolescentul

Sâmbătă, 05 Mai 2018.

Polițiștii l-au reținut pe Zaharia Răzvan Andrei de 17 ani, în cazul crimei de la Vama Veche. Potrivit oamenilor legii, acesta era pus sub control trafic de droguri din 2017.Răzvan Andrei Zaharia a fost pus sub acuzare după audierile care au durat aproape toată noaptea. Astăzi, tânărul urmează să fie prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă.Polițiștii constănțeni au deschis o anchetă, după ce un bărbat a fost găsit mort, ieri dimineață, pe plaja din zona Amphora, din Vama Veche, existând indicii că a fost bătut și abandonat de niște adolescenți.Două fete și doi băieți au fost audiați ieri la sediul Poliției Mangalia, în cazul crimei de pe plaja din Vama Veche. Aceștia au fost depistați într-un tren, la Costinești.UPDATE - Din investigațiile și cercetările efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului criminalist, a reieșit faptul că persoana bănuită de săvârșirea infracțiunii de omor este un tânăr, de 17 ani, față de care Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a emis ordonanță de reținere pe o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în CRAP al IPJ Constanța. La data de 6 mai a.c., persoana în cauză urmează sa fie prezentată Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă.Tânărul este din Constanța