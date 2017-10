VIDEO. Constanţa, oraşul în care pietonii merg pe stradă, iar maşinile pe trotuare

Când se va rezolva problema locurilor de parcare?

VIDEO. Constanța, orașul în care pietonii merg pe stradă, iar mașinile pe trotuare

Locurile de parcare sunt o problemă cu care cei mai mulți constănțeni, proprietari de autoturisme, se confruntă zilnic. Pe durata sezonului estival, situația devine cu adevărat dramatică, iar șoferii preferă să încalce legea și să riște încasarea unei amenzi contravenționale, doar pentru a-și parca autoturismul în apropierea locuințelor, sau în cazul turiștilor, în proximitatea locurilor de cazare.Numărul de autovehicule aproximat în municipiul Constanța depășește cu mult locurile de parcare disponibile. Pe raza municipiului se află aproximativ 180.000 autovehicule, în timp ce în orașul Constanța și în stațiunea Mamaia sunt amenajate 33.387 locuri de parcare. Interesant este că, în municipiu sunt disponibile doar 5.200 locuri de parcare, în zonele rezidențiale. Cine dorește să ocupe un astfel de loc trebuie să achite o taxă de 173 lei/an dacă este persoană fizică, iar pentru persoanele juridice taxa este de 500 lei/an.„În Constanța sunt 13.023 locuri de parcare, iar în stațiunea Mamaia 2.464 de locuri de parcare, special amenajate, pe marginea bulevardelor. În afară de aces-tea, sunt 18.000 de locuri destinate par-cărilor rezidențiale, parcări între blocuri, în fața casei ș.a. Dintre acestea, 12.800 de locuri sunt ocupate, fiind disponibile5.200 de locuri de parcare în zonele rezidențiale”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Liviu Tramudana, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța.Numărul locurilor de parcare disponibile pentru constănțeni va fi suplimentat în cursul acestui an, odată cu modernizarea bulevardului Tomis, susțin reprezentanții Primăriei Constanța. „Anul acesta se vor face 1.000 de locuri de parcare, atât în stațiunea Mamaia, cât și în municipiul Constanța. O parcare supraetajată va fi construită în zona Cazinoului din Mamaia, iar în oraș vor fi făcute locuri de parcare în mai multe zone, în special pe bulevardul Tomis, în zona cuprinsă între Capitol și Lupoaică”, a mai precizat Liviu Tramudana.Luând în considerare chiar și suplimentarea parcărilor pe care o plănuiește Primăria Constanța, balanța este departe de a fi echilibrată în ceea ce privește numărul de mașini și a locurilor de parcare. Potrivit comisarului șef Marian Tudose, șeful Compartimentului Permise de Conducere din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța, în data de 1 aprilie a.c., la nivelul județului Constanța sunt înmatriculate 239.804 autovehicule, dintre care 193.859 sunt autoturisme. Prin natura activității economice, 70-75% dintre aceste autovehicule se află doar în municipiul Constanța, restul circulând cu preponderență în mediul urban, în orașe precum Mangalia, Medgidia, Cernavodă și Hârșova. Trebuie luat în considerare faptul că aceste autovehicule sunt înmatriculate în județul Constanța, dar numărul autovehiculelor care circulă în Constanța este cu siguranță mai mare decât atât. Pe timpul verii, în plin sezon estival traficul crește la cote foarte mari, din cauza numărului de turiști care aleg să nu vină cu trenul sau cu autobuzul, ci tot cu autoturismele. Se estimează că în sezonul estival, traficul crește în medie cu aproximativ 30%.Recent, Poliția Locală Constanța a publicat o serie de poze în care se pot vedea autoturisme parcate în cele mai nepotrivite locuri, plecând de la treceri de pietoni și terminând cu stații de autobuze. Deși constănțenii se plâng de mai mult timp de lipsa locurilor de parcare, „unde-i lege, nu-i tocmeală”, țin să le reamintească polițiștii celor care nu țin cont de reguli atunci când aleg să-și parcheze mașinile.„Sunt multe inadvertențe și probleme. Noi încercăm pe cât putem, cu «multitudinea» de polițiști de care beneficiem să aducem un plus de siguranță și fluidizare în traficul constănțean”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Daniel Bratu, șeful Poliției Locale Constanța.Sursa acestei probleme ar putea fi faptul că, la nivelul municipiului nu avem delimitate, ca în alte orașe din România, locuri de parcare împreună cu Primăria. Mai precis, în alte părți, asociațiile de proprietari, împreună cu reprezentanții primăriilor demarchează clar niște locuri, contra-cost, astfel încât cetățeanul care plătește taxe pentru autoturismul pro-prietate personală să beneficieze de un loc de parcare, după ora 16.00. În pre-zent, puțini constănțeni se pot mândri că-și pot parca autoturismele în fața blocului, cu atât mai mult pe un loc de parcare delimitat de primărie.„Vă dau un exemplu. În sectorul 1 din București, asociația de proprietari a unui bloc are un anumit număr de locuri special închiriate pentru proprietarii de locuințe, astfel încât aproape fiecare proprietar de locuință și de autoturism să poată beneficia de cel puțin un loc de parcare. Așa s-ar rezolva, în opinia mea, problema celor care trag dungi pe asfalt și își fac parcări personale după cum îi taie capul. Am rămas aproape șocat când am văzut în Cluj, într-un car-tier de case, locuri marcate pentru proprietarii de autoturisme care locuiau în acea zonă. Puțină organizare pe plan tehnic cred că poate rezolva niște pro-bleme existente, inclusiv de civilizație. Toată lumea parchează la Constanța după cum dorește și invocă spațiul pu-blic”, ne-a relatat un șofer constănțean care luptă zilnic pentru un loc de parcare în municipiul Constanța.