VIDEO / CONSTANȚA, ÎN 1995, caz similar celui din Onești: atunci mascații au salvat ostaticul!

O situație similară celei din Onești, unde doi oameni au murit, după ce au fost sechestrați și înjunghiați de un bărbat de 68 de ani, a avut loc, în urmă cu mai bine de două decenii, în municipiul Constanța. În 1995, un deținut evadat din Penitenciarul Craiova a ajuns până la Constanța, a intrat într-un bloc cu patru etaje, într-un apartament de la ultimul etaj și a luat-o ostatică pe proprietară. La acea dată, mascații de la trupele DIAS au intervenit coborând pe funie, de pe acoperișul blocului.

Cristi Bocănilă, fost luptător DIAS care a participat la acea misiune din 1995, a povestit cum s-a desfășurat intervenția: „Împreună cu un coleg am executat un rapel. Ce nu știam în 1995, nu știam unde este individul pentru că la un moment dat a spart geamul și s-a retras. Știam că acolo este bucătăria și nu mai răspunde nici el, nici persoana luată ostatic. Atunci am hotărât. Eu cobor pe la bucătărie iar colegul pe la balcon. Aveam pistol mitralieră cu întăritor de recul, încărcător 20 de cartușe de manevră, iar pe picior aveam pistol cu cartuș pe țeavă, dacă e ceva, cu toate că am riscat. Când am ajuns în dreptul ferestrei, el era în șezut jos cu ostaticul lângă el și când m-a văzut s-a ridicat în picioare a apucat cuțitul de lamă, să îl arunce în mine. Pe moment, am luat decizia de a folosi pistolul mitralieră cu cartușe de manevră, fapt care efectiv l-a calmat câteva secunde.

Până în terminat eu încărcătorul colegii mei spărseseră ușa și au intrat peste ei, în bucătărie. L-au prins între ușa de la bucătărie și perete. Individul nu a dat drumul la cuțit, chiar dacă eram vreo cinci, șase care ne luptam cu el corp la corp”.