VIDEO/ CARANTINĂ la CONSTANȚA. Trafic infernal la intrare în oraș

Circulatia se desfasoara cu dificultate, la aceasta ora, la intrarea in municipiul Constanta, dinspre localitatea Valu lui Traian, din cauza restrictiilor impuse de masura carantinarii orasului.

Mai multi cititori ne-au semnalat, in urma cu putin timp, ca traficul este blocat si coloanele de masini de intind pe mai multi kilometri.







"Este inadmisibil ce se intampla. Suntem oameni care mergem la serviciu, in Constanta. Am parcurs doar 2-3 kilometri in 15 minute. Pur si simplu stam pe loc, se inainteaza extrem de greu. Este inadmisibil ce se intampla!", ne-a declarat Razvan T..

Oamenii sunt cu atat mai revoltati cu cat nu inteleg cum s-au organizat autoritatile cu aceasta masura de verificare a persoanelor care intra in municipiul Constanta, in conditiile in care duminica, in zi nelucratoare, nu era filtru de verificare, iar astazi, in zi lucratoare este atat de aglomerat.