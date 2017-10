VIDEO. BĂTAIE CU PUMNI ŞI PICIOARE, ÎNTRE DOUĂ ELEVE, CHIAR ÎN FAŢA ŞCOLII

1

Ce am semanat timp de 27 ani, acum culegem ?!

Educatia este egala cu zero, atat de partea : parintilor si a scolii ! Rafuiala dintre parinti si cadrele didactice, dintre elevi si parinti si dintre elevi si cadrele didactice, unde s-a ajuns? Nicãieri! Cand relatia are sa se puna in ordine intre componentele amintite mai sus, adica fetele si baietii vor:învata, respecta pãrintii , cadrele didactice si colegii ?! Atunci situatia are sa se schimbe, respectul fata de scoala, parinti, scoala, succesele / reusitele scolare ale elevilor/copiilor nostri / vostri vor fi allele, decat cele actuale care nu prea fac cinste nici unei parti : elevi, parinti si scoala ! Oameni, români buni, atentie la neatentie, ca cei interesati sunt cu ochii pe : români si România , pentru a distruge invatamantul românesc, învrajbirea / ura dintre generatii si degradarea vietii fiecaruia / tuturor !