VIDEO / AFACERIST CONSTĂNŢEAN, cercetat pentru că a dat MITĂ unui POLIŢIST RUTIER. Vezi ce spune omul legii

VIDEO / AFACERIST CONSTĂNȚEAN, cercetat pentru că a dat MITĂ unui POLIȚIST RUTIER. Vezi ce spune omul legii

Un cunoscut afacerist din Constanța este cercetat penal pentru dare de mită. Acesta a vrut să scape de o banală amendă de circulație, dar a fost prins de polițiștii rutieri, care nu s-au lăsat prinși în capcană. Oamenii legii spun că Lucian Alexandru Giuglea circula pe bulevardul Regina Elisabeta, pe contrasens. Astăzi, la prânz, a fost tras pe dreapta de un echipaj al Serviciului Rutier Constanța. Agentul șef principal Cristian Bozolan i-a cerut documentele, anunțându-l că va fi sancționat. În acel moment, omul de afaceri l-a întrebat pe polițist dacă nu cumva ar putea să se înțeleagă altfel.Rutieristul s-a îndreptat către mașină și a contactat Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, informând despre darea de mită. Procurorii i-au permis polițistului să ia banii pe care îi oferă afaceristul, ca și mijloc de probă.Când s-a întors polițistul Cristian Bozolan, Giuglea a pus în talonul mașinii două bancnote de 50 de euro, pe care le-a înmânat rutieristului. El ar fi vrut să scape în acest fel de o amendă de 640 de lei pentru conducere fără purtarea centurii de siguranță și pe conducere pe contrasens. Toate momentele au fost surprinse de camera radar montată pe mașina polițistului.Lucian Alexandru Giuglea este director al firmei Balcan Control Group din Portul Constanța. El este cercetat și de DIICOT pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În prezent, afaceristul are interdicție de a părăsi țara."În jurul orelor 11,50, în timpul serviciului, am oprit, pe bulevardul Elisabeta, un Range de culoare neagră care circula pe sens opus. La început șoferul nu a vrut să îmi prezinte actele și a spus că se grăbește. I-am explicat ce a făcut greșit. Mi-a spus că plătește oricât însă nu vrea să sufle în aparatul Drager. În acel moment m-am îndepărtat spunându-i că mă deplasez până la masină, pentru a completa un proces verbal. Mi-am anunțat șefii, dar și pe procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, care m-au sfătuit să accept banii ca dovadă. Am preluat banii dintr-o poliță RCA, i-am scos, i-am arătat la camera RADAR care a filmat întregul eveniment, i-am restituit polița RCA, iar banii i-am pus în mașină. I-am spus că mă deplasez la mașină și că trebuie să îi dau măcar un avertisment, așa că trebuie să mă aștepte puțin. Am tras de timp până când au venit procurorii și ofițerii DGA. Mi s-a părut că mirosea a băutură, fapt pentru care am insistat să i se facă și o testare cu etilitestul, rezultatul fiind negativ."În consecință,a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 ore, urmând a fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.