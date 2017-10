Victimele violenţei în familie se pot ajuta singure. Iată cum!

Victimele violenței în familie se pot ajuta singure. Iată cum!

Legea le oferă victimelor violenței în familie protecție împotriva agresorilor lor. Prea puține femei din Constanța, bătute, alungate de acasă, cu copiii în brațe, știu despre acest lucru. De ce? Pentru că la nivelul instituțiilor, care ar putea să le ajute, nu există oameni pregătiți să le ofere o consiliere juridică.Când se discută despre violența în familie, nu se vorbește doar despre vina agresorului - în ge-neral fiind vorba despre bărbat - ci o parte de vină îi este atribuită și femeii - victimă. „De ce stă?”, „De ce s-a întors la el?” - sunt doar câteva dintre reproșurile aduse victimelor și pe care le fac atât cunoștințele, dar și polițiștii sau asistenții sociali. „Chiar și după ce pleacă de acasă, după ce depun plângeri penale împotriva soților, se întorc, își retrag plângerile și se complac în situația neplăcută” - această replică ne-a fost spusă de toți cei pe care i-am intervievat, de la nivelul Poliției, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și primăriilor din județul nostru, în atenția cărora ajung cazurile de violență în familie.Poate ar fi mai puține victime care se întorc în mediul în care au fost abuzate, bătute, insultate etc., dacă ar ști că legislația le oferă măsuri de protecție împo-triva agresorilor lor. Dar lipsa de informare este o reală problemă!Nu are cine să le spună și victimelorMihaela Mangu este consilier juridic în cadrul Asociației ANAIS, o organizație umanitară din București care luptă împotriva violenței în familie, iar în ultima perioadă a primit numeroase solicitări de la femei abuzate din județul Con-stanța, care aveau nevoie de sfaturi privind măsurile pe care le pot lua pentru a se proteja de soții violenți.„Chiar dacă ne desfășurăm activitatea în București, oferim sprijin și consiliere femeilor din întreaga țară. Iar în ultima perioadă am primit foarte multe apeluri telefonice de la femei din Con-stanța, care ne-au cerut sprijinul. Se constată o lipsă a serviciilor sociale pe acest domeniu în județul respectiv. Din câte ne-am documentat, nu există ONG-uri a căror misiune să fie lupta împotriva violenței în familie. Singurele ser-vicii oferite de DGASPC Constanța sunt un centru maternal la Mangalia, unde sunt adăpostite victimele, și un serviciu pentru inter-venții de urgență. Dar nu primesc consiliere juridică, privind opțiunile pe care le oferă legislația”, a afirmat consilierul juridic.La rândul ei, Roxana Onea, purtător de cuvânt al DGASPC Constanța, admite insuficiența serviciilor puse la dispoziția acestor victime, atât prin intermediul instituției respective, cât și prin serviciile de asistență socială din cadrul primăriilor. „Foarte puține primării au servicii de informare, unde victimele violenței în familie pot primi consiliere juridică”, a admis Roxana Onea.Ordinul de protecțieIar consilierea juridică este importantă, în condițiile în care le oferă victimelor „armele” de care au nevoie pentru a ieși din carapacea negării, de a riposta împotriva bătăilor și umilințelor.Puține victime știu de „ordinul de protecție” introdus de Legea 25/2012. Acesta este un act emis de judecător, în baza căruia agresorul poate fi obligat să părăsească domiciliul conjugal, să păstreze o distanță de 50 - 500 de metri de victimă și copii, să-i plătească chiria, dacă este cazul, la noul domiciliu. Mai mult, pentru a veni în sprijinul victimelor, pentru a depune plângere la judecători, acestea nu au nevoie nici de avo-cați și nici nu trebuie să plătească taxe de timbru sau judiciare. De altfel, lipsa banilor este unul din aspectele care le sperie pe femei și le determină să renunțe, să se întoarcă în mediul viciat.Mai multe despre pașii ce trebuie urmați pentru obținerea acestui „ordin de protecție” ne-a spus Carmen Nemeș, avocat colaborator Asociația ANAIS: „Victima trebuie să-și procure probe pentru dovedirea actelor de violență. Acestea pot fi acte medicale, SMS-uri sau e-mailuri trimise de agresori, înregistrări audio transcrise de firmele auto-rizate. Nu toate instanțele de ju-decată admit ca probă înregistrările audio depuse sub formă de CD, prin urmare victima poate apela la firme autorizate de Ministerul Justiției, pentru transcrierea înregistrărilor. Dar victima poate înregistra orice convorbire telefonică sau orice incident petrecut între ea și agresor, din care rezultă acte de violență sau amenințări”.Sunt de ajutor și înscrisurile de la bănci, din care reiese că agre-sorul i-a retras victimei dreptul de a scoate bani din bancă sau că nu mai contribuie la întreținerea copiilor. Totodată, trebuie atașate la dosar și dovezile că, de-a lungul timpului, au fost formulate plân-geri penale împotriva agresorului și, mai ales, dacă există sancțiuni cu amenda sau cu închisoarea pentru acte de violență.De asemenea, se poate apela și la martori, cu mențiunea că aceștia trebuie să fi asistat la actele de violență și, sub nicio formă, nu poate fi vorba de copii.„Dacă victima nu are avocat, trebuie să menționeze acest lucru pe cererea pentru emiterea ordi-nului de protecție, la punctul II, caz în care instanța de judecată va dispune să-i fie asigurat unul din oficiu. Cererea se va depune la judecătorie, iar după emitere, ordinul de protecție va fi comunicat și polițiștilor”, a completat reprezentantul ANAIS.Orice încălcare a ordinului de protecție - fie că este vorba despre încălcarea interdicției de a se apropia de victimă, despre refuzul de a părăsi domiciliul comun (se poate dispune această măsură chiar dacă locuința îi aparține agresorului, mai ales dacă la mijloc sunt și copii) etc - este considerată infracțiune. „Dacă încalcă ordinul de protecție, agresorul este pasibil de închisoare de la o lună la trei ani sau amendă”, a afirmat cms. șef Florin Mănucu, adjunctul Poliției Constanța.Femeile care au nevoie de sfaturi le pot obține la numerele de telefon 021/210.89.62 sau 0736.380.879.