Victimele accidentelor - despăgubite cu doar 0,6% din suma minimă asigurată

Ştire online publicată Joi, 19 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cuantumul despăgubirii de răspundere civilă, de 10-12.000 lei (sub 4.000 euro), reprezintă 0,6% din limita minimă de despăgubire impusă de CSA, de 750.000 euro, și este de cel puțin trei ori mai mică față de alte țări europene, a spus Gheorghe Grad, membru în consiliul director al UNSICAR. „În acest an, limita privind asigurările de răspundere civilă pentru despăgubiri materiale este de 150.000 euro și de 750.000 euro pentru vătămare corporală, iar anul viitor aceste sume vor fi dublate”, a menționat Grad. Limitele de despăgubiri morale acordate victimelor se ridică la 15.000 euro în Marea Britanie, la 19.800 euro în Belgia și la 41.000 euro în Franța, potrivit datelor prezentate de Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România (UNSICAR). „În 2006, numai 1,64% din totalul daunelor plătite pe polițe RCA în România au reprezentat daune plătite pentru persoane, în comparație peste 50% cât se plătește în alte țări europene”, a spus Gheorghe Grad. „Un dosar penal durează trei sau patru ani, în condițiile în care un an durează numai ancheta penală făcută de parchet, ceea ce arată faptul că în instanță viața unui om valorează 10.000-12.000 lei”, a adăugat el. El a precizat că părinții cheltuiesc aproximativ 100.000 euro cu un copil pentru a-l aduce în stadiul universitar, iar cei 4.000 de euro oferiți, în cazul în care el moare într-un accident, acoperă o parte infimă din această sumă. „Asigurații nu trebuie să mai mituiască familia victimei, ci să beneficieze de drepturile care le revin în urma poliței RCA. De asemenea, polițistul trebuie să informeze victima cu privire la drepturile pe care le are”, a mai spus reprezentantul UNSICAR. „Victimele sunt tratate în sistemul public de sănătate, iar șoferii vinovați de moartea unei persoane asigură cheltuielile de înmormântare, fără să știe că asigurarea RCA le poate asigura acest prejudiciu”, a mai spus Grad. Anul trecut au fost înregistrate 8.203 accidente cu victime, din care 2.712 decese și 6.779 răniți grav, potrivit datelor Poliției Rutiere. Numărul total al victimelor se ridică astfel la 9.000 anul trecut. Potrivit arbitrului asigurărilor, în 2012 limitele pentru despăgubiri materiale urmează să ajungă la 1 milion euro pentru despăgubiri materiale și la 5 milioane euro pentru vătămări corporale, conform calendarului european. „Fiecare asigurator poate să stabilească o limită mult mai mare decât acest minim stabilit. Judecătorul poate să cuantifice acea daună la o altă valoare decât cea stabilită”, a adăugat președintele UNSICAR, Bogdan Andriescu. El a explicat că, astfel, „clientul ar putea cumpăra o extindere a sumei asigurate ca să fie sigur că nu plătește din buzunar acești bani”. Membrii UNSICAR au propus o creștere a pragului de informare cu privire la drepturile care revin din încheierea unei astfel de polițe. De asemenea, reprezentanții organi-zației brokerilor consideră că se pot stabili limite minime pentru despăgubire în cazul unor vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial.