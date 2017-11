Victime ale accidentelor rutiere. "Ce rost are să cer despăgubiri dacă nu le primesc?"

Aproape că nu există zi în care să nu fie înregistrat câte un accident soldat cu victime, în municipiul Constanța. Fie că vorbim despre pietoni, pasageri sau șoferi, aceștia au nevoie de răbdare și câteodată noroc, pentru a putea fi despăgubiți.În primă instanță, pentru obținerea unor despăgubiri, în vederea îndepărtării prejudiciului cauzat, victimele accidentelor se pot adresa asiguratorului. În cazul în care optați pentru serviciul de plată rapidă și nu sunteți mulțumit de suma de bani avansată de asigurator, aceasta neacoperind prejudiciul suferit, aveți opțiunea de a vă adresa instanței de judecată. Magistrații vor dispune efectuarea unei expertize tehnice mecanice în vederea determinării dinamicii producerii accidentului rutier.Dacă un pieton este lovit de o mașină în timp ce traversează pe trecere, victima poate cere o expertiză medico-legală. Potrivit avocaților, instanța va avea în vedere, pentru acordarea despăgubirilor, numărul de zile ce sunt precizate în certificatul medico-legal, urmarea imediată a accidentului rutier, consecințele pe termen lung și sumele de bani investite în vederea tratării.„Veneam de la facultate și am fost călcat pe trecerea de pietoni. Cel care a dat peste mine avea o viteză peste limita legală și a pus o frână de 19 metri. Dacă nu săream înainte de impact, eram mort sau paralizat, așa am scăpat doar cu probleme la genunchi, probleme cu care pot rămâne pe viață. De asemenea, am și o rană deschisă la cap, care a fost cusută, și tăieturi pe gât. Am auzit destule povești cu victime care n-au văzut niciun ban, așa că nu știu dacă are vreun rost să merg în instanță pentru despăgubiri, șoferul vinovat fiind un om amărât și sunt slabe șanse să văd vreun ban”, declară Ovidiu M., victimă a unui accident rutier.Problema intervine în momentul în care victimele accidentelor nu pot recupera banii ce li se cuvin, deși au de partea lor sentințe judecătorești. Neplata despăgubirilor nu poate atrage restricții la regimul rutier pentru vinovați, aceștia neputând fi obligați să plătească victimelor banii.„Păgubitul poate merge pentru despăgubiri la societatea de asigurare sau la instanță. În caz penal, nu luăm nicio soluție. Noi propunem parchetului, iar parchetul propune instanței. Dacă o persoană este judecată pentru vătămare corporală din culpă, în instanță merg în paralel acțiunea penală și acțiunea civilă. Persoana vinovată este judecată de instituțiile statului, pe parte penală, iar în acțiunea civilă, partea vătămată își prezintă pretențiile și speră în obținerea unei decizii favorabile. Poliția nu condiționează sancțiunile. În instanță poate fi un element ajutător repararea pagubei produse, dar la nivelul nostru nu”, a declarat comisarul șef Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.