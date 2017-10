Viceprimarul şi consilierii, caraule pentru prinderea hoţilor. "Ce să facem, să stăm cu mâinile în sân să ne uităm cum ne fură?"

3

Politia este legata la maini

Basescu si regimul lui au facut ca politia sa fie din ce in ce mai slaba.Dupa ,,iesi afara javra ordinara'',razbunarea dementului ce a spurcat functia de presedinte al tarii,s-a razbunat in detrimental sigurantei poporului de care oricum nu I-a pasat niciodata,de la nastere pana azi inclusiv.Politia e cam de forma,arestati sunt mai des opozantii regimului mafiot. E p[lin de calnuri,de bande,de hoti pe cont propriu,pute tara de ei,degeaba... Suntem ca in vestul salbatic,atata ca nu avem voie sa ne aparam singuri,deci e mult mai rau ca atunci. Romania are institutii repressive,cele protective pentru populatie fiind doar de forma,cu actiuni rare si doar asa,sa dea cumva bine pe hartie. In fapt,poporul nu este deloc apparat,doar se mimeaza asta.