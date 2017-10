Viceprimarul din Cogealac a intrat cu buldozerul în casa popii

Încurcate sunt căile Domnului, mai ales când ele trec prin comuna Cogealac și prin curtea popii. Cu miros de tămâie în nas și cu ceva scânteie de scandal în ochi, cel de sus ne-a îndrumat pașii printre enoriașii din satul cu pricina, pentru a vedea de ce angajații primăriei sunt cocoțați cu răngile pe casa preotului, în timp ce popa semna epistole cu iz penal în sediul poliției. Dacă am spune că și-a băgat necuratul coada în parohia Cogealac ar fi prea mult și sună a clișeu, așa că în loc de necurat vom povesti în continuare cum și-a băgat viceprimarul buldozerul în curtea parohiei. Ieri, în jurul prânzului, în curtea Parohiei din Cogealac, o armată de oameni trudea de zor să pună la pământ o construcție. Nu toată, ci doar jumătate. Jumătatea pe care vice-primarul Dore a apreciat-o din priviri ca fiind ridicată nelegal. Pentru cealaltă jumătate, Dumnezeu cu mila. Demolată doar pe jumătate Mai exact, Primăria Cogealac, sub îndrumarea viceprimarului Mihai Dore și a fratelui său mult prea nervos și mitocan (n.r. – mitocan, potrivit dex, locuitor al unui mitoc, cătun), a decis să demoleze o construcție ridicată în urmă cu doi ani în curtea preotului paroh Petrică Sivriu. Popa a hotărât să vândă în urmă cu ceva luni construcția respectivă, care se află chiar în vecinătatea școlii, unui afacerist local. Tranzacția s-a realizat, Biserica încasând vreo 40.000 de lei, urmând ca cel care a cumpărat să transforme spațiul într-un magazin alimentar. Numai că, zilele trecute, administrația locală a luat hotărârea să demoleze o jumătate din clădire, pe motiv că s-ar întinde și pe domeniul public al localității. De aici a pornit întreg scandalul, cu afurisenii și plângeri penale. Amin! În urmă cu patru zile, primăria l-a înștiințat pe Constantin Căpățână că trebuie să demoleze clădirea pe care a cumpărat-o de la preotul paroh și care se află în curtea popii. Viceprimarul Mihai Dore ne-a explicat cum construcția a intrat câțiva metri pe domeniul public al localității, fără a avea acte sau documente în acest sens. Argumentul forte: „Uitați-vă la linia gardului, să vedeți că iese în afară. Îți dai seama din ochi”, ne-a explicat vicele, măsurând din privire suprafețele de teren, mai ceva ca un topograf. De partea cealaltă, însă, preotul are acte care atestă că parohia se întinde pe 6.000 mp, inclusiv pe terenul cu pricina. Ba mai mult, școala este cea care s-ar fi extins cu câțiva metri pe pământurile bisericii și nicidecum invers. Cu procesul verbal de desființare în mână, Constantin Căpățână a mers la Judecătoria Constanța unde a contestat în instanță ordinul. Numai că viceprimarul nu a mai așteptat să se judece contestația și, ieri dimineață, a intrat cu buldozerul în curtea popii, demolând jumătate de construcție, exact cum ai împarte o felie de cașcaval în două. Vă dați seama că ce a rămas în picioare numai construcție nu se mai cheamă, mai ales că demolarea s-a făcut pe lungime. Preotul l-a afurisit pe vice cu plângeri penale Puși în fața faptului împlinit, preotul paroh Petrică Sivriu s-a prezentat ieri la Poliția Cogealac, unde a făcut plângere penală împotriva viceprimarului pentru distrugere și tulburare de posesie. El a prezentat și o schiță cadastrală cu terenul cu pricina și un extras din cartea funciară, care atestă faptul că biserica era stăpâna acelor suprafețe. De asemenea, Constantin Căpățână, cel care a cumpărat construcția din curtea parohiei, a declarat că va face plângere penală pentru distrugere și îl acuză pe Mihai Dore că urmărește să pună mâna pe terenul respectiv. „Am avut o discuție cu viceprimarul și mi-a spus că, după doi ani de mandat, el nu a făcut nimic pentru el. Așa că mi-a propus să împărțim clădirea pe din două, să ia și el jumătate. L-am refuzat pentru că eu am investit aproape un miliard de lei (n.r. – lei vechi) în ame-najarea construcției. Imediat după aceea, mi s-a pus în vedere să demolez și, deși am contestat în instanță hotărârea, ei tot au dărâmat totul”, ne-a declarat Căpățână. N-ai cu cine. Niște… ciobani! Șeful de post din Cogealac, agent șef principal Mircea Stăneață, ne-a mărturisit resemnat că „localitatea este condusă de ciobani, și asta se vede”. Omul legii spune că administrația locală este cea care, în loc să ajute la respectarea legii, creează cele mai multe probleme. „Nu avem cu cine discuta, fac numai după capul lor și ne îngreunează mult treaba. Tot timpul trebuie să stăm după primărie pentru că ei creează numai probleme. Vin oamenii să se plângă că primăria le-a făcut, primăria le-a dărâmat și nu putem să îi ajutăm. Dacă așa hotărăsc ei, nu avem ce să le facem. Înregistrăm plângerile și le dăm mai departe spre soluționare deoarece nu avem noi competență să îi anchetăm. Cogealacul este condus de ciobani, nu de oameni cu carte, și asta se vede. Avem numai probleme. Așa s-a întâmplat și azi (n.r. - ieri). I-am rugat să aștepte până se dă o decizie a instanței privind de-molarea pentru că acolo era un litigiu care a ajuns în instanță. În față ne-au spus că așteaptă, pentru ca mai apoi să fiu anunțat că au intrat cu buldozerul în curtea preotului și au demolat”, ne-a declarat șeful de post, Mircea Stăneață. Dore susține că a acționat legal De partea cealaltă, viceprimarul susține că totul s-a făcut legal, fără a arăta însă documentele care să îi dea dreptate. „Am invitat acest agent economic să aducă documentele pe clădire, dar mi-a spus că nu are nici un act. Pentru că o parte din construcție este pe terenul parohiei, noi nu am demolat decât jumătatea care s-a ridicat abuziv pe domeniul public al comunei. I-am somat, i-am amendat, i-am chemat să demoleze de bună voie, însă nu a vrut”, spune Mihai Dore. Viceprimarul ascunde în declarațiile sale rivalități mai vechi cu omul Domnului, pe motiv că a fost un apropiat al fostului primar Soare. Așa că nu s-a sfiit să îl acuze pe preot că împreună cu fostul primar i-au prejudiciat pe enoriași și biserica, aducându-le mai multe deservicii precum: dărâmarea gardului care împrejmuia Casa Domnului, construirea unor locuințe ANL în spatele lăcașului de cult.