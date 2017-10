VIAŢĂ DE SOLDAT: "Ce mai apărăm noi azi? Vilele lor, pământul vândut străinilor? Ne iubim ţara, de asta suntem militar"

3

nefolositoare

:)))))))))))))))). Armata romana =0. Este o institutie nefolositoare, care toaca bani, si care vinde iluzii. Bai treziți va si nu mai visati ca in caz de război armata o sa ne apere....in primul rand nu are cu ce sa ne apere( avem câteva avioane sh, câteva tancuri din ani '70 si niste pusti...) . Rusi (sa zicem ca ei vor fi inamici) au câteva mii de avioane tancuri ....rachete ....si pusti(:)))) . Pai voi credeti ca vine rusu sa il impuscam noi in cur cu pusca de la cugir? Noi si in al doilea război mondial eram mai bine inzestrati. Si in al doilea rand , acum , in armata sunt numai capete goale umplute cu pluta. Toti pierde vara care nu au fost in stare sa facă alceva in viată s au îngrămădit in armata sa o frece la umbra . In armata sunt numai si numai alcoolici. Scursura societatii. Nici de un covrig nu ar trebui sa primiti....vreti pensii mari? Ce faceți voi pt ele? La munca jegosilor....sunteti milogii societatii. Noi ca natie din al doilea război mondial am tinut armata degeaba.