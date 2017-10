Vezi aici testamentul complet al lui Muammar Gaddafi

24 Octombrie 2011

Site-ul personal al lui Muammar Kadhafi a publicat ultimele dorințe ale fostului lider libian, care a fost ucis joi, în circumstanțe neclare, după ce a fost capturat de combatanți ai CNT.Potrivit Mediafax.ro, documentul ar fi fost predat unor rude ale lui Kadhafi, scrie site-ul Seven Days News, citat de bbc.co.uk."Acesta este testamentul meu. Eu, Muammar bin Mohammad bin Abdussalam bi Humayd bin Abu Manyar bin Humayd bin Nayil al Fuhsi Gaddafi, jur că nu este alt Dumnezeu în afară de Allah și că Mohamed este profetul lui Dumnezeu. Promit să mor musulman. Dacă voi fi ucis, aș vrea să fiu îngropat conform ritualurilor musulmane în cimititul din Sirt, alături de familia și rudele mele. Vreau să fiu îngropat în hainele pe care le purtam la momentul morții, iar corpul să nu îmi fie spălat", scrie în testamentul fostului lider libian."Aș vrea ca membrii familiei mele, mai ales femeile și copiii, să fie tratați bine după moartea mea. Poporul libian trebuie să își protejeze identitatea, realizările, istoria și imaginea onorabilă a eroilor și predecesorilor săi. Poporul libian nu trebuie să renunțe șa sacrificiile celor mai buni oameni ai săi".În testament, Gaddafi a făcut apel la susținătorii săi să continue lupta."Fac apel la susținătorii mei să continue rezistența și să lupte împotriva oricărui agresor străin astăzi, mâine și întotdeauna. Oamenii liberi din lume să știe că ne-am fi putut vinde cauza în schimbul unei vieți sigure și stabile. Am avut multe oferte, dar am ales luptăm, ca semn al datoriei și onoarei. Chiar dacă nu vom câștiga imediat, vom da o lecție pentru generațiile viitoare: alegerea de a proteja națiunea este o onoare, iar vinderea ei este una dintre cele mai mari trădări, pe care istoria și le va aminti întotdeauna", scrie în testamentul fostului lider libian.Muammar Kadhafi a fost capturat în viață la Sirt și a fost ucis de gloanțe la scurt timp, în circumstanțe încă neclare. Potrivit mai multor versiuni, el a fost capturat în timp ce se ascundea într-un canal, după un raid al NATO împotriva convoiului său.