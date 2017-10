Veteranul Poliţiei Constanţa iese la pensie

Veteranul Poliției Constanța iese la pensie

Inspectoratul Județean de Poliție Constanța organizează, pe 7 februarie, un concurs pentru ocuparea funcției de șef al Postului de Poliție Tuzla. Funcția este scoasă la concurs întrucât, în luna martie, agentul șef principal Paraschiv Datcu, cel care de altfel a ocupat fotoliul respectiv o bună perioadă de timp, va ieși la pensie De menționat că el este unul dintre veteranii Poliției Constanța, fiind angajatul acestei instituții de 35 de ani, dintre care mai bine de trei decenii s-a aflat în fruntea Poliției Tuzla.„Mi-am făcut datoria, așa cum am știut mai bine, iar acum, odată cu ieșirea la pensie, mă voi dedica familiei, pe care am neglijat-o în ultimii 35 de ani, în favoarea carierei. Vreau să părăsesc instituția cu capul sus, pe ușa din față, cu satisfacția misiunii îndeplinite. Ce voi face mai departe? Au fost niște discuții, am primit niște propuneri, dar încă nu m-am decis. E sigur însă că nu voi sta acasă, precum alți pensionari. A fost o discuție inclusiv pentru a trece la Poliția Locală Tuzla, dar nu este nimic concret”, ne-a declarat agentul șef principal Paraschiv Datcu.Polițistul are, acum, la final de carieră, mândria că doi dintre copiii lui i-au călcat pe urme și lucrează tot în Poliție: fiul este polițist în cadrul Postului 23 August, iar fiica la Tuzla.„Este timpul să lăsăm locul pentru cei tineri, care vin cu un suflu nou”, a încheiat polițistul.De asemenea, Poliția Constanța mai scoate la concurs, în perioada 6 - 8 februarie, alte zece posturi de șef de post, pentru posturile de poliție: Tortomanu, Siliștea, Independența, Gârliciu, Pantelimon, Saraiu, Vulturu, Fântânele, Mihai Viteazu și Cumpăna. Aceste funcții au fost scoase la concurs și la sfârșitul anului trecut, după reorganizarea structurilor de Poliție Rurală, dar nu au fost ocupate.