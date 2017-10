Veşti proaste pentru şoferii constănţeni: Primăria va ridica maşinile parcate neregulamentar

4

Dona

Ha Ha ! Din doua una. Ori are politia in ingrijire vreun camp pe langa Constanta unde sa depoziteze zeci de mii de masini, ori are la indemana un set de reguli dupa care hotaraste care masini se ridica si ce masini nu. Si ar mai fi si a treia, sa se fasaie. Nicio intentie de rezolvare civilizata pana acum. Poti sa fii amendat de o mie de ori de politie ca traversezi strada prin loc nepermis iar masinile sa fie parcate pe toate trotuarele sa nu ai loc sa mergi. Omul ? sau masina ? Cand da primaria autorizatii de constructie, are ceva conditii cate locuri de parcare sa fie construite? Cat spatiu verde sa ramana ne- contruit ? Dora bacșiș si apartamente cadou recompensa pentru autorizatii.. D-aia avem primar in libertate, sa se bucure si el ca omu' de binefacerile guvernarii... Toti infractorii, urmariti si chiar dovediti, in libertate, asta este justitia pentru ei.