Veşti proaste despre minerii de la Lupeni. UNUL ESTE ÎN STARE GRAVĂ, ALTUL A MURIT!

Vești proaste despre minerii de la Lupeni. UNUL ESTE ÎN STARE GRAVĂ, ALTUL A MURIT!

Ştire online publicată Vineri, 06 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

„Pacientul a fost victima unui sindrom de strivire extrem de grav, în urma căruia s-a produs o serie de modificări în întreaga funcționalitate a organismului. El are în momentul de față o insuficiență renală, iar leziunile pe care le prezintă sunt cele specifice acestui sindrom de strivire. În momentul de față, el este în sala de operație pentru a se reduce o fractură, luxații și pentru a se trata aceste leziuni, după care va merge în secția de Terapie Intensivă. În următoarele zile, va necesita măsuri extrem de complexe, specifice unor astfel de pacienți. Următoarele zile sunt hotărâtoare pentru evoluția stării lui de sănătate”, a spus doctorul Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al spitalului Floreasca.Minerul internat la Spitalul din Petroșani este conștient, cooperant, are răni ușoare și nu are nevoie deocamdată de transfer în altă clinică, au declarat vineri dimineața, pentru Agerpres, reprezentanți ai unității medicale."Este stabil, a venit stabil, a rămas stabil în cursul dimineții. Este conștient, cooperant, nu necesită intervenții chirurgicale, nu necesită transfer în nicio altă clinică, pe moment", a precizat unul din medicii Urgenței spitalului din Petroșani.Întrebat dacă minerul are răni ușoare, medicul a răspuns afirmativ.Acesta este unul din cei doi mineri scoși în viață din subteran, în urma accidentului de la mina din Lupeni. Celălalt miner rănit este mai grav, motiv pentru care a fost transportat de urgență la spitalul Floreasca din București. Cel de al treilea miner blocat în subteran a decedat.