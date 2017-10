Veşti bune! Ce se întâmplă cu amenzile primite de la Poliţia de Frontieră

Vești bune! Ce se întâmplă cu amenzile primite de la Poliția de Frontieră

Ştire online publicată Duminică, 04 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția de Frontieră informează că, de la 1 septembrie, a pus la dispoziția cetățenilor un formular online pentru transmiterea dovezii de achitare a amenzilor.Formularul se găsește pe pagina oficială a instituției, la secțiunea Contact, unde fiecare persoană completează: numele, prenumele, adresa de e-mail personală, județul în care își are sediul structura Poliției de Frontieră din care face parte polițistul de frontieră care a aplicat sancțiunea și atașează copiile scanate după procesul-verbal de constatare a contravenției și dovada plății amenzii.După completarea câmpurilor obligatorii, expeditorul va primi o confirmare a datelor transmise, iar mesajul va fi expediat către structura teritorială a Poliției de Frontieră Române din care face parte agentul constatator care a aplicat sancțiunea, mai arată polițiștii.De asemenea, în cazul sancțiunilor aplicate de către polițistii de frontieră din cadrul punctelor de trecere aeroportuare, dovada plății amenzii se transmite prin intermediul aceluiași formular, selectând județul în care aeroportul își are sediul, precizează Poliția de Frontieră.Instituția arată că, prin operaționalizarea formularului respectiv a avut în vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale.Un anunț asemănător a fost făcut pe 30 august și de IGPR. Astfel, copia actului de identitate, necesară obținerii unor documente de la poliție (cazier judiciar, avize, atestate etc.) și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresa de e-mail a fiecărui inspectorat de poliție județean, precum și a Poliției Capitalei.Polițiștii precizează că pe site-ul www.politiaromana.ro la secțiunea Poliția Română/Unități teritoriale, pot fi găsite legăturile către unitățile teritoriale de poliție.