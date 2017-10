Vestea morţii i-a îndurerat şi pe colegii din echipa de baschet: "Nu pot să cred! Andreea, hai să mergem împreună la antrenament!"

Vestea morții i-a îndurerat și pe colegii din echipa de baschet: "Nu pot să cred! Andreea, hai să mergem împreună la antrenament!"

Ştire online publicată Luni, 13 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Tânăra de 18 ani, Andreea Diana Oaida, care a murit aseară în cumplitul accident provocat chiar de mătușa sa, juca în echipa de baschet a Colegiului Național "Mihai Eminescu" din Constanța. Colegii tinerei sunt șocanți:"Am pierdut o parte din familie! Nu pot să cred! Andreea unde ești? Andreea, hai să ne vedem la omv să mergem împreună la antrenament! Andreea Diana! Cum? Cum e posibil ca tu sa nu mai fi printre noi?! Dacă nu ai fi fost tu atunci langa mine sa ma prinzi, ce m.as fi facut?! Andreea de ce nu am fost langa tine sa iti intorc favoarea acum?! Nu am cuvinte! Inca imi doresc sa ma trezesc si sa cred ca a fost doar un vis urat! Vei ramane vesnic in inimile noastra, draga noastră! Mereu acolo sa ne ajuti, sa ne sprijini, sa ne aduci zambetul pe buze!"