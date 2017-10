VESTE URIAŞĂ PENTRU MILITARI. IOHANNIS A PROMULGAT LEGEA PRIVIND SALARIILE MILITARILOR. Când vor primi cadrele militare salariile mărite

8

- Pensiile militare nu sunt “speciale” ci Pensii Militare de Stat, in toate țările, la toate popoarele si, la noi, de când exista România modernă. Pentru că militarii si politistii actionează după alte legi decât ale civililor; - Sistemul de Apărare, Ordine Publică si Sigurantă Natională a avut o lege după revenirea noastra din pozitia dezonorantă de asistati social,.. la situatia de Rezervisti – Legea nr. 223/2015, care poate fi numită Legea Dobritoiu nu Legea Oprea, initiată de P.S.D. si votată si de P.S.D. si de P.N.L., care a fost practic desfiintată prin distrugerea bazei de calcul, de catre OUG 57/2015 dată de Ciolos, care pune generalii si chestorii iesiti in rezervă inainte de 1 ianuarie 2016, in situatia de a avea pensii mai mici decât proprii lor soferi iesiti astăzi. - Baza de calcul este 65% nu 80% cum bate câmpii doamna in cauza iar limitarea este la 85% nu la 100%. În plus, am fost furati, băgându-se in baza de calcul si pensia privată instituită in 1967 si anii lucrati și banii câstigati in calitate de civili, după trecerea in rezervă. Or, doamna Vasilescu vrea să continue opera lui Ciolos distrugând ultimile rămășite ale Legii Pensiilor Militare de Stat, al cărui obiectiv era – la grade, functii si vechime egale aceeași pensie; - Doamna Vasilescu face confuzie intre Indexare si Cresterea pensiilor. > Indexarea cu rata inflatiei se acordă tuturor pensionarilor fie civili fie militari. > Cresterea pensiilor civile se face prin mărirea punctului de pensie (pe care militarii nu-l au) iar Cresterea pensiilor militare se face dintotdeauna cu o COTĂ parte din cresterea venitului salarial al activilor. - Neștiind aritmetică, Doamna Ministru vrea sa introducă discriminarea, TĂIND doar militarilor în rezervă dreptul legal la Crestere a pensiei pentru că, in mintea domniei sale, dacă salariul unui colonel ACTIV crește cu 3000 lei și pensia omologului REZERVIST ar creste tot cu 3000! - FALS! - Alinierea pensiilor la militari se face DOAR cu un PROCENT din cresterea acelor elemente ale venitului activului care contează la calculul pensiei. - Dovadă faptul că au crescut în M.Ap.N. luna trecută, soldele de functie ale ACTIVILOR cu 15%, Cresterea la pensii fiind 0 (ZERO) pe motivul aberant, sub aspect juridic și financiar, că Indexarea de 5,25% de la inceputul anului ar fi mai mare decât respectiva Crestere de 15%. Iar noi, militarii, REZERVIȘTI primim ORI una ORI alta, fiind DISCCRIMINAȚI față de civili care au primit ȘI Indexarea ȘI Cresterea punctului de pensie. Multumesc pt. atentie stimate domnule ..civil!

Adăugat de : titi, 1 iulie

daca se mareste salariul militarilor cu 15% SE MARSC SI PENSIILE MILITARILOR.