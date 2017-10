Veste proastă pentru viitorii şoferi: „Nu mai putem continua aşa…“

Veste proastă pentru viitorii șoferi: „Nu mai putem continua așa…“

Vești proaste pentru cei care doresc să obțină permisul auto: o bună parte dintre școlile auto și instructorii independenți vor mări prețurile, începând din această lună. Susțin că sunt nevoiți, dacă vor să supraviețuiască, după ce noua lege le-a redus numărul de cursanți pe care-i pot instrui pe lună.O nouă modificare legislativă care reglementează monitorizarea cursanților care se pregătesc pentru obținerea permisului auto, a intrat în vigoare de la 1 iulie. Pentru cei interesați să devină șoferi, această modificare se traduce prin faptul că vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru cursurile practice și teoretice.Concret, toți cursanții trebuie trecuți într-un registru electronic, prin care va fi monitorizată perioada în care urmează cursurile, dar și orele de practică pe care le efectuează. Modul în care trebui raportate, însă, aceste detalii, îi supără pe instructorii auto - atât din Constanța, cât și din întreaga țară.Pe de o parte, prin raportarea aceasta la registrul unic electronic al cursanților, instructorii sunt limitați la doar 210 ore de instructaj pe lună. „Asta înseamnă că avem un număr limitat de cursanți. Nu putem să facem în plus, pentru că sistemul electronic nu va recunoaște orele. Această procedură este în dezavantajul instructorilor buni, căutați de oameni. Vor trebui fie să amâne clienții, fie să renunțe la ei”, a explicat Daniar Bectemir, președintele Asociației Instructorilor Auto din Constanța.Apoi, raportarea trebuie realizată zilnic; în caz contrar, cursantul riscă să piardă orele, să nu-i mai fie recunoscute în momentul în care se prezintă cu dosarul la Serviciul de Înmatriculări și Permise Auto. „În primul rând, ne impun să facem aceste raportări, la finele fiecărei zile. Dacă într-o zi nu am făcut raportarea, cursantului nu-i sunt recunoscute orele efectuate. La fel, dacă nu raportăm corect toate informațiile, nu-i sunt recunoscute orele respective. Dar ne confruntăm, de exemplu, cu următoarele situații: vin oameni care ne dau o parte din bani, fac o parte din ore, după care pleacă în străinătate pentru câteva luni, în voiajuri sau la muncă. Cum îi trecem pe aceștia în registru, având în vedere că nu ne-au furnizat toate informațiile, respectiv adresa completă?! Dacă nu-i trecem, orele efectuate sunt pierdute. Dacă-i trecem, iar informațiile nu sunt complete, nu-i mai recunoaște sistemul, ulterior, când vor reveni să continue cursurile”, a continuat instructorul auto.Pe lângă reducerea numărului de cursanți pe care vor mai avea dreptul să-i instruiască, școlile de șoferi și instructorii auto vor trebui să încheie colaborări cu IT- iști, pentru raportarea datelor.„Iar toate acestea contribuie la scumpirea cursurilor”, susține reprezentantul instructorilor auto. Astfel, pentru obținerea permisului categoria B, prețurile vor crește de la 1.000 de lei până la 1.300 lei (în medie).Școalacare nu scumpește prețurileÎn schimb, Nicolae Dicu, reprezentantul Școlii Dia Auto, ne-a declarat că, deși are cheltuieli mai mari, în urma schimbărilor legislative și a creșterii asigurărilor la autovehiculele de tonaj mare, nu inten-ționează să mărească prețul cursurilor. „Din contră, intenționez să ieftinesc prețurile”, a precizat acesta pentru „Cuget Liber”.Vor dispărea pompieriiși polițiștii din rândul instructorilor auto?În altă ordine de idei, modificarea legislativă intrată în vigoare de la 1 iulie îi limitează pe instructorii auto care au și alte locuri de muncă la efectuarea a doar două ore pe zi de instruire cu învățăceii. Ceea ce înseamnă că polițiștii, pompierii sau jandarmii, care desfășoară și această activitate, pentru a scoate un ban în plus, vor reduce drastic numărul cursanților. „Aceștia riscă să dispară de pe piață, din această cauză. Este o triere a instructorilor auto după cu totul alte criterii, decât cel al calității. Guvernanții, în loc să ne umple de acte, mai bine găseau o soluție să trieze instructorii auto în funcție de cât de buni sunt”, a concluzionat reprezentantul instructorilor auto din Constanța.