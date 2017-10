Veste proastă pentru şoferii care au împlinit 70 de ani. Cum vor mai putea conduce

2

PERMIS

Aceleasi restrictii pentru doctori,ingineri,antrenori,parlamentari,ministri,profesori,etc. ,care prin meseria lor pot omori oameni,pot distruge o tara ,un oras,o regiune... Un tip cu bani si cu minte poate anula aceste prevederi discriminatorii in justitie destul de usor.. Pe de alta parte,aceste ,,prevederi legale,, umplu timpul unor oficiali lipsiti de inteligenta.(vezi si alte initiative de care s-a si uitat:rahatii de caine care sunt peste tot,rufele care se usuca in veselie pe langa blocuri sau in balcoane,fumatul in locuri permise ,fondurile scolii sau clasei care nu sunt permise decat daca infiintezi o fundatie,etc.etc.