Velier german, eşuat la intrare în portul Tomis

2

rusinik!

in primul rand, velierul a intrat in Marea Neagra prin punctul Sulina. In tara a intrat prin Bazias... In al doilea rand, ratind intrarea in portul touristic (mica, nesemnalizata corespunzator si un adevarat labirint foarte ingust) a fugit in portul mare, de unde a fost gonit de autoritati?!!! Abia a doua oara s-a indreptat spre portul touristic, unde a esuat cautind intrarea. Norocul lui a fost ca fiind la tarm, a fost auzit de niste pescari ce au sarit sa-l salveze... Ca in baza autoritatilor.... Sa le fie rusine! Da' voi ce aveti de nu relatati correct evenimentul?