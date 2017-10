Vedetă scăpată din infernul de la Bamboo: "Sunt încă şocată şi mă rog la Dumnezeu să nu existe victime"

Vedetă scăpată din infernul de la Bamboo: "Sunt încă șocată și mă rog la Dumnezeu să nu existe victime"

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Aflată la aniversarea unei prietene, Simona Trașcă a povestit speriată cum a reușit să se salveze. Blonda a publicat un mesaj pe contul ei de Facebook, scrie romaniatv.net"După incendiul de la Bamboo ...Da sunt ok! Încă șocată și mă rog la Dumnezeu să nu existe victime..eram foarte aproape de ieșire și-mi amintesc că m-am luat de mâna cu Lore (n.r. Loredana Chivu) și am fugit..am văzut flăcări și după fumul prin care treceam și nu mai vedeam nimic.. Un fum care mă leșină..auzeam decât evacuați evacuați și o țineam strâns pe Lore ...am ajuns acasă și acum tremur..ce suntem noi oamenii în caz de așa ceva?? Neputincioși ...la mila Lui Dumnezeu...", a scris Simona Trașcă.Un incendiu puternic s-a produs, sâmbătă dimineață, la Clubul Bamboo din Capitală, peste 30 de persoane fiind transportate la spital. În urma incendiului, care nu a fost stins, clubul s-a prăbușit. Secretarul de stat Raed Arafat spune că nu se poate preciza la acest moment dacă nu sunt persoane care să fi rămas prinse în incinta clubului.