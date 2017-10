VEŞTI IMPORTANTE PENTRU MILITARI. Salarii mărite cu 15%, bani mai mulţi pentru chirie şi orele suplimentare, vouchere de 1.450 lei pentru vacanţă

4

Discrepante

.Ma bucur ca ai mei fosti colegi din categoria SGP vor lua azi salarii mai mari, salarii ce se apropie de cele ce le putem numi decente. Insa nu ma bucur absolut deloc faptul ca cei din categoria celor ce fac parte , ai subofiterilor vor lua salarii cel mult egale cu primii. Vorbind de cazuri obiective in care si unii si altii au executat servicii identice cu aceleasi sporuri. Este vorba de o diferenta pentru aceeasi vechime in munca de 300 de lei in favoarea celor mai mici in grad si functie , o diferenta de functie de patru trepte de grad. Deasemenea, un soldat angajat de mai putin de un an a luat acelasi salariu ca un subofiter cu sase trepte mai mari ca grad si functie pentru aceleasi servicii executate cu acelesasi sporuri. Dupa parerea mea , apare pericolul ca subofiterii si de ce nu ofiteriii care pana acum ezitau intre a opta pentru ramanerea in activitate si in a isi incerca norocul in viata civila sa isi incline balanta in favoarea celei de a doua optiuni fie chiar si ca singura forma de protest. Si de asemenea mai apare pericolul slabirii autoritatii celei de-a doua categorii in fata primei . In conditiile in care subordonatul castiga mai bine ca tine si are mult mai putina responsabilitate, cred ca va fi mult mai greu sa iti mentii autoritatea. Diferenta intre subordonat cu aceeasi vechime si superior , care insa nu a beneficiat de spor de noapte se va ridica maine si la 800 lei..... Sper din toata inima ca cei in drept si cu responsabilitati in domeniul respectiv sa gaseasca o metoda de a normaliza noua situatie creeata si totodata noul drept castigat de catre militari sa nu se piarda