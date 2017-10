Vasile Blaga şi Traian Băsescu, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Vasile Blaga și Traian Băsescu, la Înalta Curte de Casație și Justiție

Copreședintele PNL Vasile Blaga și fostul șef al statului Traian Băsescu s-au prezentat, astăzi, la Înalta Curte de Casație și Justiție.Joi se judecă o cerere a Parchetului General de confirmare a redeschiderii urmăririi penale împotriva lor în legătură cu răpirea jurnaliștilor români în Irak.După aproximativ 15 minute, Traian Băsescu și Vasile Blaga au plecat de la Înalta Curte. La ieșirea de la ÎCCJ, Vasile Blaga a declarat că nu mai are nicio calitate în dosar.”Procurorul a stabilit că nu am nicio calitate în dosar pentru că în 2010 am fost judecat pe fond, drept urmare s-a încheiat. Pe domnul președinte o să-l citeze altă dată pentru că dânsul avea imunitate în 2010. Asta a fost afirmația procurorurului, judecătorul a fost de acord cu propunere procurorului. În ceea ce mă privește, lucrurile s-au încheiat azi”, a spus Blaga, citat de Agerpres.Vasile Blaga nemaiavând nicio calitate în dosar, judecarea cazului nu mai este de competența Înaltei Curți. La ieșirea de la ÎCCJ, Traian Băsescu a dat de înțeles același lucru. ”Competența este a Judecătoriei”, a spus fostul președinte.