Vărul lui Dodi Al Fayed ascultă manele la Constanţa

Vărul lui Dodi Al Fayed ascultă manele la Constanța

Cunoscutul om de afaceri, Emad Salem care are o firmă ce se ocupă cu exportul cherestelei, la Constanța, este văr primar cu Dodi Al Fayed, bărbatul care îi furase inima prințesei Diana. Emad a lucrat ani de zile ca medic ginecolog la Londra, însă, din anul 1998, a lăsat medicina de-o parte și s-a apucat de afaceri, venind în România. Prima dată a stat doi ani la București, după care s-a mutat la Constanța unde are o firmă ce se ocupă cu exportul de cherestea. Emad spune că mama lui este sora multimiliardarului Mohamed Al Fayed, tatăl lui Dodi. Susține că o mare parte din copilărie și adolescență le-a petrecut împreună cu Dodi deoarece erau apropiați ca vârstă, Dodi fiind cu un an mai mare ca el. „Petreceam vacanțele împreună, iar lui Dodi îi plăcea foarte mult să meargă cu barca cu motor pe mare. Îi plăceau și muzica clasică, arta cinematografiei, dar mai ales îi plăcea să fie în pas cu moda americană. Avea două camere pline cu haine și pantofi. Era un tip foarte deștept. Vorbea patru limbi străine și citea foarte mult”, spune Emad Salem. Ultima dată când l-a văzut pe vărul său a fost cu o lună înainte ca acesta să moară în tragicul accident, produs pe data de 31 august 1997, în care și-a pierdut viața și prințesa Diana. „M-am întâlnit cu el și mi-a spus că o iubește pe Diana , că ea este femeia vieții lui. Nu a fost căsătorit niciodată și vroia să se însoare cu ea. Deși familia noastră este musulmană, tatăl lui nu avea nimic împotrivă, dar familia ei se opunea unui astfel de mariaj” povestește Emad. „Familia noastră este foarte modernă, nu conta că Diana era divorțată și de altă religie” adaugă vărul lui Dodi. El spune că a cunoscut-o și pe prințesa Diana iar ea i-a lăsat o impresie foarte bună. „Era o femeie foarte elegantă, rafinată și cu bun simț. Toți au regretat atunci când ei doi au murit”, spune Emad. În ceea ce privește viața pe care o duce în România, Emad Salem spune că se simte foarte bine la noi în țară, dar mai ales la Constanța, deoarece seamănă foarte mult cu orașul Alexandria din Egipt, acolo unde s-a născut. „Eu sunt Rac, îmi place apa”, adaugă zâmbind Emad Salem. Și în privința afacerilor pe care le face în România, egipteanul spune că este mulțumit, chiar dacă recunoaște că în ultima vreme nu au mai mers atât de bine. Emad Salem spune că îi place sportul pe apă pe care îl practică la Constanța și recunoaște că dintre cântăreții români îi preferă pe Florin Salam și Adi Minune.