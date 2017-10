Poliția Rutieră Constanța, la finalul celei mai grele misiuni:

„Vara aceasta a fost cel mai atipic sezon estival de până acum“

Polițiștii de la Rutieră au făcut bilanțul sezonului estival, concluzionând că, deși au fost mai puțini turiști pe litoral anul acesta, a fost una dintre cele mai grele veri din punctul lor de vedere. Din fericire, a scăzut numărul accidentelor rutiere grave și al victimelor, însă au existat multe probleme în trafic, mai ales pe anumite porțiuni de drum. Conducerea Poliției Rutiere Constanța susține că „a fost cel mai atipic sezon estival”, înregistrându-se niște „mutații incredibile ale valorilor de trafic”. „Vara aceasta nu a semănat cu niciun sezon estival de până acum, cel puțin de când sunt eu în poliție. Au fost niște mutații incredibile ale valorilor de trafic, care ne-au luat de multe ori prin surprindere. Practic, în fiecare zi era altfel. Dacă din experiența anilor trecuți am învățat care erau zilele și intervalele cele mai aglomerate, locurile în care aveam probleme, acum totul a fost dat peste cap. Când te așteptai mai puțin aveai probleme, aveai ambuteiaje. Noi știam că vineri după-amiază, sâmbătă dimineață și duminică după-amiază se înregistrează valori de trafic mai mari, deoarece atunci veneau și plecau turiștii, însă anul acesta s-au dat peste cap statisticile astea. Și asta pentru că au existat foarte mulți turiști, mai ales din capitală și județele apropiate, care au practicat turismul de o zi. Veneau dimineața pe litoral și plecau seara. Era mai ieftin decât să doarmă la hotel”, ne-a declarat comisar Tudorel Dogaru, șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene. De asemenea, polițiștii, deși puțini la număr, au fost foarte solicitați de coloanele oficiale și manifestările publice. „A fost un sezon extrem de dificil, mai ales că am consumat mulți oameni și logistică pentru coloane oficiale, transporturi cu gabarit mare, manifestări artistice, zilele orașelor, festivaluri peste festi-valuri. Toate astea presupuneau prezența noastră acolo. Nu le-am putut da oamenilor concedii, nu le-am dat libere în week-end-uri, iar în mijlocul săptămânii trebuia să le dau zilele libere. Așa că, din lipsă de personal, nu am mai avut cum să facem acțiunile noastre obișnuite, razii”, spune Tudorel Dogaru. Anul acesta, problemele cele mai mari în trafic au fost înregistrate în zona Eforie Nord, unde se creau ambuteiaje și coloane de mașini. „Eforie ne-a pus probleme mari. Am avut acolo, permanent, patru agenți la dirijare, însă oricât de mulți oameni ai duce acolo, orice ai face, tot nu poți scăpa de aglomerație și blocaje. Singura soluție ține de realizarea drumului expres Medgidia – Costinești și lărgirea drumului din Eforie la trei benzi. Doar așa tot fluxul de călători care ar veni spre sudul litoralului nu ar mai trece prin Eforie”, a mai adăugat șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene. Statistică pozitivă În ceea ce privește evaluarea în cifre a sezonului estival, se remarcă o scădere considerabilă a numărului de accidente grave și a victimelor. Dacă în 2008 se înregistrau 51 de accidente grave, în care și-au pierdut viața 20 de persoane și au fost rănite grav alte 56, în vara aceasta s-au produs doar 34 de evenimente rutiere importante, cu 16 morți și 21 de răniți grav. Acest lucru a fost posibil pe fondul creșterii acțiunilor privind sancționarea celor care comit abateri grave în trafic, care duc la accidente rutiere grave. Astfel, au fost reținute de patru ori mai multe permise din cauza depășirilor neregulamentare, principala cauză a producerii accidentelor foarte grave. 574 de șoferi au rămas fără permis din această cauză, în condițiile în care anul trecut doar 164 au fost sancționați la capitolul depășiri neregulamentare. Per total, au fost reținute 1105 permise de conducere, cu 211 mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut, însă au fost ridicate de două ori mai multe certificate de înmatriculare – 540. De asemenea, au fost aplicate 21.135 amenzi în cuantum de 1.825.020 lei.