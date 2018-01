Vânzări record în 2017 pentru Mercedes-Benz. "Este o performanţă de excepţie"

Vânzări record în 2017 pentru Mercedes-Benz. "Este o performanță de excepție"

Divizia Vans a Mercedes-Benz a atins un nou record la nivel de vânzări în 2017, depășind în premieră pragul de 400.000 unități comercializate pe parcursul unui an. Prin acest nou rezultat pozitiv, divizia înregistrează al cincilea an consecutiv de creștere. Pe baza rezultatelor inițiale din luna decembrie 2017, vânzările întregii divizii de autovehicule comerciale ușoare a Mercedes-Benz au crescut cu aproximativ 12% față de nivelul anului precedent, totalul autovehiculelor comercializate de Mercedes-Benz Vans în 2017 ridicându-se la 401.000 unități.Toate modelele au contribuit la rezultatul-record al Mercedes-Benz Vans, fiecare dintre modele înregistrând cele mai bune rezultate de vânzări de la debutul lor pe piață. Legendarul model Mercedes-Benz Sprinter a înregistrat, de asemenea, cele mai bune vânzări din toate timpurile, în anul care prefațează apariția noului model Sprinter. Cel mai puternic vector de creștere - pe lângă succesul operațiunilor de flote - a constat în cererea puternică la nivelul modelelor Vito și Clasa V. În 2017, ambele modele au fost disponibile în premieră pe piața din China. Noul Mercedes-Benz Clasa X, primul pick-up Mercedes-Benz, a fost lansat pe piață în luna noiembrie 2017.„Strategia de dezvoltare la nivel global a Mercedes-Benz Vans a fost foarte eficientă și în 2017. Am stabilit recorduri de vânzări pentru al patrulea an consecutiv, ceea ce reprezintă o performanță de excepție pentru echipa noastră globală. De asemenea, avem așteptări mari de la 2018: prin noul Sprinter, vom marca cea mai importantă lansare la nivelul segmentului internațional de autovehicule comerciale ușoare din perspectiva noastră”, a precizat, Volker Mornhinweg, directorul Mercedes-Benz Vans.