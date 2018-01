Vânzări record în 2017 pentru Mercedes-Benz

Divizia Vans a Mercedes-Benz a atins un nou record la nivel de vânzări în 2017, depășind în premieră pragul de 400.000 unități comercializate pe parcursul unui an. Prin acest nou rezultat pozitiv, divizia înregistrează al cincilea an consecutiv de creștere. Pe baza rezultatelor inițiale din luna decembrie 2017, vânzările întregii divizii de autovehicule comerciale ușoare a Mercedes-Benz au crescut cu aproximativ 12% față de nivelul anului precedent, totalul autovehiculelor comercializate de Mercedes-Benz Vans în 2017 ridicându-se la 401.000 unități.Toate modelele au contribuit la rezultatul-record al Mercedes-Benz Vans, fiecare dintre modele înregistrând cele mai bune rezultate de vânzări de la debutul lor pe piață. Legendarul model Mercedes-Benz Sprinter a înregistrat, de asemenea, cele mai bune vânzări din toate timpurile, în anul care prefațează apariția noului model Sprinter. Cel mai puternic vector de creștere – pe lângă succesul operațiunilor de flote – a constat în cererea puternică la nivelul modelelelor Vito și Clasa V. În 2017, ambele modele au fost disponibile în premieră pe piața din China. Noul Mercedes-Benz Clasa X, primul pick-up Mercedes-Benz, a fost lansat pe piață în luna noiembrie 2017. Raportul final la nivel global în cadrul diviziei Vans a Mercedes-Benz va fi prezentat în cadrul conferinței de presă anuale a grupului Daimler, programată să aibă loc pe 1 februarie 2018.„Strategia de dezvoltare la nivel global a Mercedes-Benz Vans a fost foarte eficientă și în 2017. Am stabilit recorduri de vânzări pentru al patrulea an consecutiv, ceea ce reprezintă o performanță de excepție pentru echipa noastră globală. De asemenea, avem așteptări mari de la 2018: prin noul Sprinter, vom marca cea mai importantă lansare la nivelul segmentului internațional de autovehicule comerciale ușoare din perspectiva noastră. Prin noul model Sprinter, vom face primii pași în ceea ce privește adaptarea acestui segment de piață la era digitală. Astfel, noul Sprinter va etala exact acele soluții care le permit clienților noștri să fie mai eficienți în derularea afacerilor lor într-o lume conectată – atât la nivel de sisteme hardware încorporate în autovehicul, cât și prin noile servicii de conectivitate.”, a precizat, Volker Mornhinweg, directorul Mercedes-Benz Vans.Vânzările Mercedes-Benz Vans au crescut în 2017 la nivelul tuturor regiunilor, stabilind multiple recorduri. Astfel, în regiunea EU30, vânzările s-au majorat cu circa 9% față de 2016, ajungând la aproximativ 273.300 autovehicule (2016: 249.900 unități), cu o creștere de aproximativ 10% în Germania, unde au fost comercializate aproximativ 105.800 unități (2016: 96.100) – ambele valori stabilind noi recorduri la nivelul diviziei Mercedes-Benz Vans. Creșteri au fost înregistrate de asemenea în regiunea NAFTA, unde au fost comercializate circa 44.800 unități în 2017, cu 3% mai mult decât în 2016 (43.400 unități), iar un nou record a fost stabilit în Statele Unite ale Americii, unde divizia de autovehicule comerciale a Mercedes-Benz a înregistrat 34.200 unități vândute în 2017, cu 1% față de rezultatul din 2016 (33.700 unități). Creșterea vânzărilor a fost evidentă, de asemenea, în America de Sud, unde numărul total de autovehicule comerciale ușoare Mercedes-Benz a crescut cu 31% față de 2016, până la 16.400 unități (față de 12.500 unități în 2016). Impulsionate de lansarea comercială a modelelor Vito și Clasa V, vânzările Mercedes-Benz Vans au înregistrat aici o creștere de circa 75%, până la 23.800 unități (2016: 13.600).Mercedes-Benz Sprinter și-a confirmat reputația de a fi unul dintre cele mai de succes autovehicule comerciale ale tuturor timpurilor, cât și de best-seller la nivelul diviziei Mercedes-Benz Vans, în 2017. La nivel global, Mercedes-Benz Vans a comercializat 200.000 modele Sprinter, marcând cel mai bun rezultat anual din istoria modelului (în creștere cu 4% față de cele 193.400 modele comercializate în 2016) – în contextul ultimului an pe piață al actualului model. Mercedes-Benz Sprinter a inventat segmentul autovehiculelor comerciale ușoare de mari dimensiuni în 1995 și l-a redefinit constant, începând cu debutul său pe piață. Modelul Sprinter a circulat pe drumurile din peste 130 țări din toată lumea, înregistrând un total de 3,4 milioane unități vândute de la prima sa apariție pe piață. Actuala generație a Sprinter se află pe piață începând cu anul 2006.În segmentul mediu al autovehiculelor comerciale ușoare, vânzările realizate în 2017, de circa 171.100 unități, au crescut considerabil (22%) față de anul precedent (2016: 140.000 unități). Astfel, pe lângă Sprinter, segmentul mediu a captat o importanță majoră la nivelul operațiunilor Mercedes-Benz Vans. Vânzările Vito au crecut semnificativ anul trecut, cu circa 21%, ajungând la un total de aproximativ 111.800 unități în 2017 (față de 92.100 unități, în 2016), stabilind astfel un nou record anual. Anul trecut, Mercedes-Benz Clasa V a continuat să fie o opțiune foarte populară în rândul clienților, depășind recordul stabilit în 2016 (48.700 unități vândute) cu 22%, înregistrând circa 59.300 unități vândute în 2017. Ambele autovehicule au avut, în 2017, primii ani compleți de vânzări pe piața din China, factor ce a contribuit la creșterea puternică a diviziei Vans. Cele două autovehicule sunt “realizate în China, pentru China”, la fabrica Daimler și Fuzian Benz Automotive Co. Ltd (FBAC) din Fuzhou.În noiembrie 2017, Mercedes-Benz Vans a anunțat că va oferi toate modelele sale de autovehicule comerciale ușoare cu variante de motorizare electrică. Primul model va fi eVito, acesta fiind disponibil la precomandă începând cu finalul lunii noiembrie 2017, cu primele livrări urmând a fi realizate în cea de-a doua jumătate a anului 2018. Capacitatea totală de 41 kWh a bateriilor eVito îi va permite autovehiculului să atingă o autonomie de aproximativ 150 kilometri. Chiar și în condiții de utilizare nefavorabile, cum este cazul temperaturilor ambientale scăzute sau în condiții de încărcare maximă, autonomia maximă va depăși valoarea de 100 de kilometri. Astfel, autovehiculul comercial ușor electric de dimensiuni medii reprezintă soluția ideală pentru activitățile de transporturi urbane, cât și pentru comercianți și proprietari de afaceri. Versiunile electrice ale modelelor Sprinter și Citan își vor face apariția pe piață în 2019.Vânzările din 2017 ale versiunii Mercedes-Benz Citan cu motorizări convenționale au crescut cu circa 5% la nivel global, majorându-se de la 24.900 unități în 2016, la 26.100 unități pe parcursul anului trecut.