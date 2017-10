VÂNDUTĂ DE IUBIT, în Italia, pentru 2.000 de euro! "M-a obligat să întreţin relaţii sexuale cu mai mulţi bărbaţi"

VÂNDUTĂ DE IUBIT, în Italia, pentru 2.000 de euro! "M-a obligat să întrețin relații sexuale cu mai mulți bărbați"

Mărturisește că a avut o copilărie fericită. Deși părinții s-au despărțit când era mică, a fost crescută de bunici și de tată și nu a lipsit lipsa iubirii. Astfel își începe povestea Ramona, o tânără care la vârsta de 16 ani a luat contact cu o latură urâtă a societății: traficul de carne vie.În cazul ei, anturajul a influențat-o. Poate nu ar fi acceptat să iasă în oraș cu un bărbat mult mai mare decât ea, dacă nu l-ar fi cunoscut în fața blocului, în prezența prietenilor. Asta i-a dat încredere. Ce a urmat, însă, a fost coșmarul vieții ei.„Am mers cu el la un restaurant, apoi, la întoarcerea spre casă, în loc să o luăm pe drumul principal, el a ocolit pe unde era întuneric. La un moment dat s-a oprit, a început să-mi vorbească foarte urât, m-a lovit și m-a violat. Eu am început să plâng, dar mi-a spus că degeaba plâng și că nu are niciun rost să merg la Poliție, căci nu îi vor face nimic. Mi-a spus că au mai fost și altele în situația mea și au fost la Poliție, dar el nu a pățit nimic”, își amintește, înlăcrimată, Ramona, acum în vârstă de 20 de ani.Violatorul a lăsat-o să plece acasă, dar adolescenta, de rușine, nu a povestit nimănui prin ce a trecut. Era însă abia începutul…„Mă gândeam că a trecut, nu mă așteptam să mi se întâmple ceva și mai rău. Într-una din zile, când mergeam spre școală, o mașină a oprit în dreptul meu, bărbatul care m-a violat a coborât și m-a împins pe bancheta din spate. A urcat lângă mine și a scos un cuțit, cu care se juca, pentru a mă intimida. M-a dus la un hotel, unde m-a obligat să întrețin relații sexuale cu mai mulți bărbați. La un moment dat, vorbise cu cineva să mă vândă într-o altă țară, pe suma de 2.000 de euro. Dar nu era posibil, pentru că eram căutată de Poliție și nu putea să mă scoată din țară”, a continuat Ramona rememorarea clipelor îngrozitoare prin care a trecut.După cinci luni, a reușit să scape. A întrezărit o portiță tocmai în faptul că era dată în urmărire națională. L-a convins pe traficantul de carne vie că și ea vrea să ajungă peste hotare, pentru a face bani, motiv pentru care este bine să meargă amândoi la Poliție și să spună că sunt concubini. Odată ajunsă în secția de poliție, a spus adevărul și a scăpat.Victimă a traficului de persoane, tot în scopul practicării prostituției, a fost și Andreea. Abia împlinise 18 ani, când cel pe care-l credea iubitul ei, de care se îndrăgostise, a vândut-o pentru 2.000 de euro, unor traficanți din Italia.„Părinții mei s-au despărțit când eu aveam trei ani. Mama mea s-a recăsătorit, iar la începutul totul a fost bine. În timp, însă, și mai ales după ce s-a născut frățiorul meu, tatăl meu vitreg a început să facă diferențe. Și, colac peste pupăză, la 16 ani am făcut o nefăcută, cum se zice: am rămas însărcinată și am făcut un chiuretaj. Taică-miu vitreg a aflat, a fost o ceartă oribilă și atunci i-a spus mamei să aleargă: sau curva de fiică-sa sau el. Iar mama nu a spus nimic, așa că eu am ales să plec”, își amintește tânăra, acum în vârstă de 22 de ani.La puțin peste 16 ani a luat viața în piept: s-a mutat într-o altă localitate, s-a angajat și și-a văzut de treabă. Până când, la o ieșire cu prietenele, a cunoscut un băiat.„Am ieșit cu el, povesteam ca doi prieteni, parcă ne știam de o viață. Ne-am împrietenit. Părea foarte îngrijorat pentru mine, de faptul că stau singură, că nu prea mănânc. Eram foarte slăbuță pe vremea aceea. Mă suna de dimineață, stătea cu mine în telefon să mă audă că mănânc. Mă gândeam: «Ce bine că în sfârșit cineva se gândește la mine!» A avut o răbdare fenomenală!”, a continuat fosta victimă a traficului de persoane.Aproape șapte luni a durat relația dintre ei, până când au hotărât să plece împreună în străinătate. Fata subliniază că nimic din atitudinea iubitului nu i-a dat de bănuit.„În vară am spus că nu se mai poate. Stăteam pe un salariu de mizerie, lucram ca eroii și am găsit o agenție ce făcea recrutări pentru baby-sitting pentru străinătate. Trebuia însă să plătesc 200 de euro pentru a fi înscrisă în program. L-am sunat pe prietenul meu și i-am spus ce vreau să fac. Iar el mi-a răspuns că, dacă vreau, în vară pleacă din țară, la niște prieteni de familie, care au un copil mic și ar avea nevoie de cineva să stea cu acesta. Că ar fi mai avantajos și pentru mine, că nu aș mai plăti suma aceea. Dar a fost totul alegerea mea, cum ar fi... El mi-a spus că e ok dacă vreau să merg prin agenție, dacă vreau să merg cu el, e și mai bine. Că facem cum vreau eu”, își mai amintește ea.Odată ajunși în Italia, a urmat calvarul: „Într-o dimineață mi-au (n.r. iubitul și prietenii lui) spus că merg să vadă niște orășele, prin zonă, și dacă vreau să merg cu ei sau să stau acasă. Am spus că merg cu ei. Ei toți au intrat într-o mașină, iar un tip mi-a spus să merg cu el, în altă mașină, căci în cealaltă nu mai era loc. Am ajuns în orășelul învecinat, deja se înserase, iar iubitul meu tot nu apărea. M-a sunat și mi-a spus că a avut un accident și să stau liniștită, să mă cazez la hotel cu individul acela. Ne-am cazat, amândoi în aceeași cameră și... era totuși un singur pat. Iar tipul mi-a spus că s-a cheltuit o sumă de bani ca să ajung eu acolo și o să trebuiască să-i dau înapoi. «Bănuiesc că știi ce ai de făcut!», mi-a spus acesta. A continuat, spunând că este o domnișoara care preia telefoanele de la clienți, ei vin, iar eu să nu mă gândesc să sun la poliție sau ceva, căci au contacte în Mafie, în Poliție”, a mai povestit Andreea.Ea este unul dintre cazurile fericite: a reușit să scape după trei zile, când un client a plecat mai devreme și a prins cinci minute nesupravegheată, pentru a cere ajutorul la recepția hotelului.Mărturisirile celor două fete sunt cuprinse în filmul documentar „Speranțe la vânzare”, realizat în urma cercetării privind traficul de persoane, de Centrul Parteneriat pentru Egalitate. Cercetarea a fost realizată în perioada 2007 - 2011, în Italia și România (inclusiv la Constanța, județ sursă și piață de desfacere pentru acest tip de trafic). Filmul a fost făcut public, fiind găsit pe pagina web www.sperantelavanzare.ro.