VÂNĂTORUL DE PIRAŢI! Povestea remarcabilă a comandantului fregatei "REGELE FERDINAND"

VÂNĂTORUL DE PIRAȚI! Povestea remarcabilă a comandantului fregatei "REGELE FERDINAND"

Printre cei mai merituoși militari ai Forțelor Navale Române, se află și Mihai Panait, comandantul fregatei "Regele Ferdinand". Comandorul, care are în subordine 205 militari, spune că își desfășoară activitatea la bordul navei din pasiune. Iată care au fost cele mai periculoase, dar și cele mai amuzante misiuni din viața comandantului fregatei "Regele Ferdinand".Comandorul Mihai Panait este comandantul fregatei "Regele Ferdinand" de pe 1 august 2009. Recunoaște că numirea în funcție a însemnat o mândrie, dar și o mare provocare. "", mărturisește comandorul.Comandorul Mihai Panait afirmă că, pentru a fi un bun comandant, trebuie în primul rând să ai o gândire pozitivă și să o insufli și subordonaților, pe care comandan-tul navei îi numește, modest, colegi. "", spune Mihai Panait.Comandantul fregatei "Regele Ferdinand" spune că, pentru el, cea mai importantă misiune a fost Atalanta, din 2012, de luptă împotriva pirateriei. Astfel, militarul povestește cum au fost cazați pirații chiar la bordul navei pe care o conduce. "", povestește comandantul fregatei.Însă pe fregata "Regele Ferdinand" nu există doar pericole, ci și distracție. Astfel, comandantul navei povestește cum se desfășoară așa numitul botez, pe care orice marinar trebuie să îl cunoască."În misiunea din 2012, faptul că pentru prima oară o navă militară românească a traversat Ecuatorul a reprezentat o șansă deosebită pentru un botez ca la carte al întregului echipaj. Tradiția marinărească spune că la orice botez trebuie să fie un naș. Acesta nu poate fi decât un om cu experiență, în acest caz unul din cei care au mai avut șansa să treacă Ecuatorul. Am avut în echipaj un militar care a făcut acest lucru. Există o pregătire de câteva zile, în care o echipă pregătește în detaliu tot acest botez. Astfel, fiecare marinar este spălat, după care i se dă să bea un pahar cu o băutură pregătită în mod special, o băutură care conține oțet, ardei iute, ulei de motor, motorină și apă de mare, ca să existe cumva o senzație de viață grea. După ce bei acest lichid «deosebit», ești bărbierit cu spumă de mare și ai parte de multe poezii la fel de «deosebite». Ritualul se încheie cu o baie cu apă sărată. Astfel, cei botezați sunt udați cu furtunul sub presiune", spune, zâmbind, Mihai Panait.