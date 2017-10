Interviu cu ofițerul comandant al Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”, locotenent-colonel doctor Vasile VREME

„Valoarea acestui batalion este dată de militarii din compunerea sa”

La data de 21 august 2008, Batalionul 341 Infanterie a preluat oficial misiunea în Teatrul de Operații din Irak. De atunci și până în prezent, militarii constănțeni au desfășurat o gamă largă de activități. Asupra modului cum s-a desfășurat prima lună de misiune, comandantul Rechinilor Albi, locotenent-colonel doctor Vasile Vreme, a răspuns unor întrebări. - Ce activități au fost desfășurate pe parcursul acestei prime luni de misiune? - Luate într-o ordine cronologică, activitățile au constat în introducerea în teatru a personalului și materialelor, o activitate complexă și care a fost realizată în cadrul unui trinom, Comandamentul Operațional Întrunit, Batalionul 341 Infanterie și Forțele Aeriene Române. A urmat preluarea patrimoniului, o activitate deosebit de laborioasă. S-a continuat cu predarea - primirea misiunilor de la Batalionul 151 Infanterie și executarea de recunoașteri. Toate acestea finalizându-se până la data de 21 august. Ulterior, ele au fost completate de noi recunoașteri privind extinderea în privința ariei de responsabilitate. Este cunoscut faptul că, pe timpul participării noastre la Operația Iraqi Freedom, batalionul este integrat Brigăzii 4 Cavalerie/SUA. Am desfășurat o serie de întâlniri de cunoaștere reciprocă și de participare la diferite activități în comun cu militarii americani. Exemplificativ în acest sens fiind vizita de informare pe care colonelul Philip Battaglia, comandantul brigăzii, a efectuat-o la batalion, în data de 10 septembrie. Tot pe parcursul acestei luni, am avut o serie de întâlniri cu liderii cei mai importanți ai comunităților locale din provincia Dhi Qar, discuțiile cu aceștia au avut ca puncte de plecare informarea lor asupra prezenței noastre în zonă, continuarea proiectelor CIMIC începute și dezvoltarea altora. Aici aș dori să mai fac o precizare, în fiecare săptămână ne-am deplasat în teren, unde am oferit ajutoare populației din aria de responsabilitate. Ajutoare care au constat în articole de îmbrăcăminte, jucării și produse alimentare. Toate acestea au fost strânse în țară, pe timpul pregătirii pentru misiune. Toți militarii batalionului au contribuit benevol la această activitate de întrajutorare. Profit ca, pe această cale, să le mulțumesc încă o dată pentru înțelegerea și spiritul umanitar de care au dat dovadă. - Aria de responsabilitate a batalionului este mai mare la această dată față de cea avută de militarii ieșeni? - În urma retragerii batalionului australian, s-a luat hotărârea ca aria lor de responsabilitate să ne fie repartizată nouă. Este foarte adevărat că această decizie ne mărește volumul de activitate și de responsabilitate. Dar toate acestea, luate la un loc, nu fac decât să demonstreze, de fapt încrederea pe care partenerii noștri de coaliție o au în militarii români. - Tehnica din dotare va face față acestor noi solicitări? - La acest moment acționăm pentru îndeplinirea misiunilor atât pe TAB, cât și pe Hmmwv. Sperăm ca, într-un viitor apropiat, să avem încadrarea completă pe aceste mașini de luptă multirol, de fabricație americană, și care dispun de o protecție suplimentară, datorită blindajului, și de o mare mobilitate. Exact de ceea ce avem noi nevoie. Nu țin neapărat să scot în evidență valoarea Hmmwv. Sunt ofițer de infanterie din anul 1988 și acord în continuare credibilitate transportorului. Dar aici, în Irak, în actualele condiții, raportate la climă și relief, mentenanța transportoarelor se face cu mare greutate. Odată finalizată încadrarea pe Hmmwv, atât noi, cât și cei care ne vor înlocui, vor putea desfășura misiunile în condiții mult mai bune. Mentenanța acestora este executată de personalul de specialitate american. - După efectuarea unei misiunii, cum se realizează recuperarea militarilor? - Valoarea acestui batalion este dată de către militarii din compunerea sa. Nu poți îndeplini o misiune cu oameni care sunt obosiți sau aflați sub stres. Recuperarea lor este una dintre sarcinile cotidiene, atât ale mele, cât și a acelora care au responsabilități în acest sens. Toți militarii beneficiază de condiții de cazare și hrănire care sunt de bună calitate. În timpul liber pe care îl au la dispoziție se merge la sala de sport, la cea de internet. Sunt organizate competiții sportive, la care participă și militari americani. Permanent, medicul, psihologul, preotul militar se află printre militari, acordând asistență de specialitate acolo unde este nevoie. - Ce mesaj aveți pentru cei din țară? - Este adevărat că a început să ne fie dor de țară și de cei dragi. Dacă ei se gândesc la noi, le transmitem, cu sinceritate, că și noi facem același lucru. Să stea liniștiți în privința noastră. Noi toți suntem bine sănătoși. Ei să aibă răbdare. Așa cum a trecut prima lună vor trece și celelalte. În permanență suntem conectați la realitatea din țară, prin sistemul de televiziune cu circuit închis accesibil militarilor din batalion. Săptămânal, prin corespondențele radio sau cele scrise, pot afla informații despre noi. Sperăm să le oferim numai vești bune, cum, de fapt, și așteaptă. ### Material trimis redacției de maiorul George Pătrașcu, ofițerul de relații publice al Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”.